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В Тюмень привезли пять с половиной тысяч лечебных пиявок

11 февраля 2015, 08:44
В Тюмень прибыло 2,5 тысячи медицинских пиявок с биофабрики Санкт-Петербурга и 3 тысячи с подмосковной биофабрики.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, в современной медицине пиявок используют при лечении тромбофлебитов, гипертонии, в прединсультных состояниях и при множестве других заболеваний.

По сути это «живой шприц» с идеально сбалансированным составом лекарств внутри. В лечебных целях используют только пиявок класса кольчатых червей — пиявку медицинскую. Выращенные на биофабрике, пиявки получают специальный сертификат соответствия, и только после этого могут поступать в лечебные центры.

Фото: prienctiod.do.am

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