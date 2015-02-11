В Тюмень привезли пять с половиной тысяч лечебных пиявок

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, в современной медицине пиявок используют при лечении тромбофлебитов, гипертонии, в прединсультных состояниях и при множестве других заболеваний.
По сути это «живой шприц» с идеально сбалансированным составом лекарств внутри. В лечебных целях используют только пиявок класса кольчатых червей — пиявку медицинскую. Выращенные на биофабрике, пиявки получают специальный сертификат соответствия, и только после этого могут поступать в лечебные центры.
Фото: prienctiod.do.am