В селе Юрты Андреевские реконструируют мечеть

Перспективы реализации проекта обсуждались на заседании рабочей группы с участием первого заместителя главы Тюменского района Светланы Ивановой. «На реконструкцию данного объекта по распоряжению правительства Тюменской области было выделены необходимые средства. Кроме того, оказать финансовую поддержку проекту готов попечительский совет. Активное участие в его реализации намерены принять администрация Тюменского района и администрация Андреевского муниципального образования. В ходе рабочей встречи мы со Светланой Владимировной подписали соглашение и пришли к выводу, что всем миром мечеть в Юртах Андреевских можно отремонтировать», — прокомментировал ситуацию председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Евгений Воробьев.
Как рассказал член попечительского совета Рафид Шумасов, эта мечеть была построена в 90-х годах и находится в неважном состоянии. «Нужно усилить фундамент, пристроить новые помещения, привести здание в полное соответствие со строительными нормами. Если на нашем пути не будет никаких искусственных барьеров, то все необходимые работы можно произвести в течение этого года. Подрядчик и проектировщик уже определены», — подчеркнул он.
Добавим, что попечительский совет был создан для того чтобы воссоздать мечети по всем татарским деревням и поселкам и поддержать их реконструкцию финансово. Об этом сообщает Управление информационной политики Тюменского района.
Фото: izvestiaur.ru