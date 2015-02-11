В селе Юрты Андреевские реконструируют мечеть

Как рассказал член попечительского совета Рафид Шумасов, эта мечеть была построена в 90-х годах и находится в неважном состоянии. «Нужно усилить фундамент, пристроить новые помещения, привести здание в полное соответствие со строительными нормами. Если на нашем пути не будет никаких искусственных барьеров, то все необходимые работы можно произвести в течение этого года. Подрядчик и проектировщик уже определены», — подчеркнул он.