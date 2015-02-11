В области снижается количество преступников и самоубийц среди детей

По итогам прошедшего года более чем на 21% снизилась смертность детей от внешних причин, в том числе на 35% в результате дорожно-транспортных происшествий. На 20% сократилось по сравнению с 2013 годом количество детских суицидов. Значительно сократились случаи смерти малолетних детей по причине выпадения из окна по недосмотру родителей. В 2014 году был зарегистрирован только один трагический случай, по сравнению с 2013 годом, когда из окна выпали шесть малышей.