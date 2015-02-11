В области снижается количество преступников и самоубийц среди детей

По словам Галины Калюжной, в 2014 году число родившихся детей составило 17,1 на 1000 человек населения. Для сравнения, в 2013 году этот показатель составлял 16,6 на 1000 человек. Также регистрируется снижение младенческой смертности. На 1000 родившихся живыми — 5,7, в 2013 году — 7 человек.
По итогам прошедшего года более чем на 21% снизилась смертность детей от внешних причин, в том числе на 35% в результате дорожно-транспортных происшествий. На 20% сократилось по сравнению с 2013 годом количество детских суицидов. Значительно сократились случаи смерти малолетних детей по причине выпадения из окна по недосмотру родителей. В 2014 году был зарегистрирован только один трагический случай, по сравнению с 2013 годом, когда из окна выпали шесть малышей.
Как отметила Галина Калюжная, в Тюменской области также снижается численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А вот количество детей данной категории, устроенных в благополучные семьи, растет. Не может не радовать, что количество детей, состоящих в государственном банке детей-сирот сократилось по сравнению с 2009 годом на 59%. На данный момент 93% из общего количества детей-сирот устроены в семьи.
Галина Калюжная рассказала и об уровне преступности среди детей. По ее данным, уровень детской подростковой преступности в нашем регионе снизился на 15%. Количество детей, совершивших преступления, сократилось на 9%. Более половины подростков, которые совершили преступления, достигли 15-летнего возраста. Примечательно, что 70% детей-преступников проживают в благополучных семьях.
«Очень важную роль в снижении детской и подростковой преступности должен играть отец. Именно его пример может воспитывать в ребенке высокие нравственные принципы. В семьях, где нет отца, эту роль может выполнять тренер спортивной секции, куда ребенка необходимо отдать. Нужно решать, в первую очередь, проблему занятости детей, тогда и преступность будет снижаться», — сказала Галина Калюжная.
Она также отметила, что и количество преступлений, совершаемых в отношении детей, в регионе снижается. По сравнению с предыдущим годом снижение составило 14%, а по сравнению с 2009 годом — 34%.
Фото:http://happiness-already-here.diary.ru