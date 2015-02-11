В детсадах и школах стали кормить тюменскими продуктами

«Сейчас проводится большая работа по оптимизации питания детей, в том числе в организованных детских коллективах. Тюменская область практически полностью обеспечивает себя необходимым набором продуктов, за исключением фруктов и макаронных изделий. Для нас важно знать, в каких условиях производятся продукты, поэтому в организованном питании присутствует как можно больше продуктов местных товаропроизводителей. Это молоко с коротким сроком хранения, охлажденное мясо, мясо птицы, — сказала Галина Шарухо. — Мы продолжаем внедрять в питание детей обогащенные продукты, к тому же 40% производимой на территории продукции в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача страны должно обогащаться витаминами и микронутриентами»