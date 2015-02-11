В детсадах и школах стали кормить тюменскими продуктами

«Сейчас проводится большая работа по оптимизации питания детей, в том числе в организованных детских коллективах. Тюменская область практически полностью обеспечивает себя необходимым набором продуктов, за исключением фруктов и макаронных изделий. Для нас важно знать, в каких условиях производятся продукты, поэтому в организованном питании присутствует как можно больше продуктов местных товаропроизводителей. Это молоко с коротким сроком хранения, охлажденное мясо, мясо птицы, — сказала Галина Шарухо. — Мы продолжаем внедрять в питание детей обогащенные продукты, к тому же 40% производимой на территории продукции в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача страны должно обогащаться витаминами и микронутриентами»
Отметим, в настоящее время рассматривается вопрос об увеличении стоимости питания и в детсадах и школах. По словам руководителя управления Роспотребнадзора, полноценное питание для каждой возрастной группы должно содержать определенный объем и набор пищи. Все это требует дополнительных затрат, так стоимость школьного завтрака увеличится с 40 до 60 рублей. Кроме того, в детсадах планируют ввести дополнительный прием — ужин.
«Сейчас дети последний раз получают полдник. По дороге домой с родителями стоят в пробках и приезжают голодными, а плотно кушать на ночь не очень хорошо. Поэтому детсады решили включить ужин для детей, но это также повлечет увеличение родительской платы» — прокомментировала Галина Шарухо и добавила, что данный вопрос находится в стадии обсуждения. Окончательное решение пока не принято.
Фото: bembisad.ru