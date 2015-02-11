URA.Ru: Мы будем искать себя и наш новый формат

На портале размещено обращение к «дорогим читателям»: «В привычном формате «URA.Ru» мы проработали 9 лет. Подводя итоги и анализируя актуальность нашего издания, мы пришли к выводу, что не можем и не хотим быть заложниками этого формата, работать ради увеличения количества кликов и ехидных комментариев анонимов, жить в статусе «желтых страниц», несправедливо переходить на личности и формировать повестку, противоречащую нашим собственным убеждениям. Мы будем искать себя и наш новый формат. Ваш коллектив «URA.Ru».