URA.Ru: Мы будем искать себя и наш новый формат

«Упреки и замечания в адрес нашего издания были всегда, но в последние 1,5 месяца их стало значительно больше. И мы решили остановиться и подумать, что делать дальше, — поясни Михаил. — Вопрос этот непростой. Я предложил выбрать, мы делаем оппозизицоное СМИ или политическое, выбрать нечто среднее, не получается».
На портале размещено обращение к «дорогим читателям»: «В привычном формате «URA.Ru» мы проработали 9 лет. Подводя итоги и анализируя актуальность нашего издания, мы пришли к выводу, что не можем и не хотим быть заложниками этого формата, работать ради увеличения количества кликов и ехидных комментариев анонимов, жить в статусе «желтых страниц», несправедливо переходить на личности и формировать повестку, противоречащую нашим собственным убеждениям. Мы будем искать себя и наш новый формат. Ваш коллектив «URA.Ru».
Между тем, Михаил Вьюгин отметил, что вариантов развития событий несколько. Рассматривается даже переезд главного офиса издания в другой город. «Я рассматриваю для этого Пермь, Челябинск и Тюмень», — сказал руководитель URA.Ru. Точный срок на раздумья не определен, но Михаил надеется, что судьба редакции решится менее, чем за месяц.