Тюменские боксеры прошли очередной отбор перед чемпионатом УрФО

Областную столицу представили воспитанники СДЮСШОР № 3, СДЮСШОР «Прибой», ДЮЦ «Пламя», ЦРТДиЮ «Контакт», клубов «Чемпион» (д. Казарово), «Тюмень Профи», а также студенты ТюмГНГУ и ТВВИКУ.
В группе самых младших участников, 13 — 14 лет, лучше всех бойцовский характер показали Азамжон Мамадалиев («Прибой»), Наим Айнуллин (д. Казарово), Лом-Ал Барахоев («Тюмень Профи»), Кирилл Гуров («Контакт»), Айдар Шакиров (д. Казарово), Семен Сорокин («Прибой»), Александр Робертус (Тюменский район), Артем Мамылов («Тюмень Профи»), Макарий Николайчук (В. Тавда), Евгений Бусыгин («Контакт»), Али Азизов (СДЮСШОР № 3), Егор Головин («Прибой»), Иван Соколов («Пламя»), Жанат Жусупов («Прибой»), Роман Родвилов (СДЮСШОР № 3).
Среди юношей постарше, 15 — 16 лет, отличились Геворг Акопян («Прибой»), Иван Мясников (Ялуторовск), Дмитрий Бурлаков (Тюменский район), Самат Абдрхманов («Прибой»), Рушат Алимбаев (п. Каскара), действующий чемпион Европы среди юношей Эмин Хатаев («Прибой»), Эдик Амирян («Прибой»), Максим Шаманский (Ялуторовск), Алексей Веденеев («Прибой»), Лев Крымский («Пламя»), Станислав Чикирев («Прибой»), Дмитрий Хохлов (Ялуторовск).
На уровне юниоров, 17 — 18 лет, победу праздновали Артем Секретарев (СДЮСШОР № 3), Ашот Геворгян (Курган), Александр Коршунов (Шадринск), Азат Ахметов («Прибой»), Кирилл Липихин («Прибой»), Иван Касимовский (Курган), Радик Каримов (Тюменский район), Евгений Чирков (Курган).
В самой возрастной группе, мужчины 19 — 40 лет, чемпионами города стали Александр Медведчук («Прибой»), Дамир Хикматуллин (д. Казарово), Евгений Воронов («Прибой»), Василий Николайчук (ТВВИКУ), Егор Демин (Курган), Родион Семенеев (ТВВИКУ), Никита Бабушкин (ТВВИКУ), Тагир Пирдамов («Прибой»), Бахши Меликян («Прибой»).
По словам главного судьи соревнований, тренера сборной команды области и СДЮСШОР «Прибой» Анатолия Дедюхина, эти соревнования стали очередным просмотром спортсменов в преддверии чемпионата УрФО, который запланирован на конец февраля. По итогам городского первенства лучшие боксеры войдут в состав областной сборной команды, сообщает информационно-аналитический отдел департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.