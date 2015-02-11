Тюменские боксеры прошли очередной отбор перед чемпионатом УрФО

В минувшие выходные СДЮСШОР «Прибой» принимал в своих стенах около 200 юных боксеров в рамках открытых городских чемпионата и первенства. По очереди на ринг выходили спортсмены из Тюмени, Кургана, Шадринска, Талицы, Верхней Тавды, Тобольска, Увата, Ялуторовска, Ембаево, Каскары и других поселков Тюменского района.