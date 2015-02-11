Слетать из Тюмени в Москву и обратно можно за 1100 рублей

Низкая цена действует на предложения о полетах в семь городов: Архангельск, Белгород, Нижневартовск, Пермь, Тюмень, Уфу и Волгоград.
Если вы хотите приобрести билеты по низкой цене, стоит поторопиться — они разлетаются как горячие пирожки. Корреспондент NashGorod.ru попробовал купить билет, и ему пришлось несколько раз менять дату желаемого полета, так как предложение билетов по 99 рублей становилось неактуальным. Минимальная цена билета в обе стороны составила 1168 рублей.
15 февраля в 23:59 авиакомпания «Победа» остановит распродажу по минимальному тарифу 99 руб., сообщается на официальном сайте авиакомпании.
Приобрести билеты по максимально выгодной цене можно на официальном сайте авиакомпании или через колл-центр по телефону 8 (809) 505-47-77.