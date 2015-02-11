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Слетать из Тюмени в Москву и обратно можно за 1100 рублей

11 февраля 2015, 15:41
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» объявила о грандиозной распродаже. Билеты с датой вылета с 17 февраля по 28 марта 2015 года можно купить за 99 рублей (без учета такс и сборов).
Сюжет
Тюмень

Низкая цена действует на предложения о полетах в семь городов: Архангельск, Белгород, Нижневартовск, Пермь, Тюмень, Уфу и Волгоград.

Если вы хотите приобрести билеты по низкой цене, стоит поторопиться — они разлетаются как горячие пирожки. Корреспондент NashGorod.ru попробовал купить билет, и ему пришлось несколько раз менять дату желаемого полета, так как предложение билетов по 99 рублей становилось неактуальным. Минимальная цена билета в обе стороны составила 1168 рублей.

15 февраля в 23:59 авиакомпания «Победа» остановит распродажу по минимальному тарифу 99 руб., сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Приобрести билеты по максимально выгодной цене можно на официальном сайте авиакомпании или через колл-центр по телефону 8 (809) 505-47-77.

#Новости#Лоукостер победа#Тюмень#Авиация#Ирина#Общество
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