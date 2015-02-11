nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Семинар в Тюмени научит предпринимателей строить бизнес в интернете

11 февраля 2015, 09:00
Только 26 февраля для вас идеи, опыт, истории успеха от лидеров IT-отрасли. Посетив семинар «Формула сайта: Интернет-магазин от идеи до первой прибыли», вы бесплатно получите те знания, за которые другие платят десятки тысяч рублей и ждут годами:

* Как создать интернет-магазин и не попасть под суд?

* Что сделать, чтобы клиенты не заканчивались?

* Как ускорить загрузку сайта в 224 раза и сократить отток клиентов на 80%.

* Как затраты на доставку превратить в прибыль?

* На чем сэкономить деньги и время при открытии интернет-магазина?

* Истории успеха и многое другое.

Мероприятие пройдет при участии ведущих IT-компаний: 1С-Битрикс, Ремарк, RU-CENTER, СПСР-Экспресс, МойСклад, Яндекс.

Дата: 26 февраля 2015 г.

Место проведения: Тюменский технопарк, Западно-Сибирский инновационный центр, ул. Республики, д. 142.

Ваши затраты не конвертируются в прибыль? Клиенты бегут из интернет-магазина, не совершая покупок? Замучили конкуренты?

Потратьте несколько часов своего времени на семинар и решите свои бизнес-задачи. Либо оставайтесь со своим свободным временем, нерешенными задачами и проблемами.

Кому нужно участвовать в семинаре? Всем, кто имеет собственный сайт или только задумывается о его создании. Тем, кто отвечает за эффективную работу сайта и его успешное продвижение.

Участие в семинаре бесплатное, но необходима регистрация

Спешите, количество мест ограничено! До окончания регистрации осталось 14 дней.

Даже на бесплатном семинаре вы получаете полезные подарки от организаторов: компьютерные гаджеты, дорожные наборы, зонты, скидки и бонусы.

Дополнительную информацию о семинаре Вы можете получить в компании «Ремарк» по телефону +7 (3452) 54-61-81 или e-mail [email protected]

#Новости#Ремарк#Бизнес#Семинар#Интернет#Женя#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25