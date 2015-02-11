Семинар в Тюмени научит предпринимателей строить бизнес в интернете

* Как создать интернет-магазин и не попасть под суд?
* Что сделать, чтобы клиенты не заканчивались?
* Как ускорить загрузку сайта в 224 раза и сократить отток клиентов на 80%.
* Как затраты на доставку превратить в прибыль?
* На чем сэкономить деньги и время при открытии интернет-магазина?
* Истории успеха и многое другое.
Мероприятие пройдет при участии ведущих IT-компаний: 1С-Битрикс, Ремарк, RU-CENTER, СПСР-Экспресс, МойСклад, Яндекс.
Дата: 26 февраля 2015 г.
Место проведения: Тюменский технопарк, Западно-Сибирский инновационный центр, ул. Республики, д. 142.
Ваши затраты не конвертируются в прибыль? Клиенты бегут из интернет-магазина, не совершая покупок? Замучили конкуренты?
Потратьте несколько часов своего времени на семинар и решите свои бизнес-задачи. Либо оставайтесь со своим свободным временем, нерешенными задачами и проблемами.
Кому нужно участвовать в семинаре? Всем, кто имеет собственный сайт или только задумывается о его создании. Тем, кто отвечает за эффективную работу сайта и его успешное продвижение.
Спешите, количество мест ограничено! До окончания регистрации осталось 14 дней.
Даже на бесплатном семинаре вы получаете полезные подарки от организаторов: компьютерные гаджеты, дорожные наборы, зонты, скидки и бонусы.
Дополнительную информацию о семинаре Вы можете получить в компании «Ремарк» по телефону +7 (3452) 54-61-81 или e-mail [email protected]