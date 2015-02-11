Самым угоняемым в России автомобилем стала Lada

Первое место по популярности у угонщиков занимает Lada, причем с большим отрывом — более 13 тысяч штук. Практически каждая третья угнанная машина в 2014 году — Lada. В топ-10 по количеству угонов также вошли Toyota — 5 302 шт., Mazda — 1 623 шт., Nissan — 1 570 шт., Ford — 1 532 шт., Mitsubishi — 1 323 шт., Hyundai — 1 290 шт., Renault — 1 212 шт., Kia — 1 176 шт., и BMW — 1 040 шт.
Относительные показатели угонов (на 1 000 автомобилей) дают несколько иную картину. В этом случае хит-парад угонщиков возглавляет Infiniti — 8 автомобилей на каждую тысячу, то есть угоняется почти каждый сотый автомобиль этого японского бренда. На втором месте Land Rover, а на третьем идет Jaguar. В топ-10 также входят Porsche, Acura, Lexus, Mazda, BMW, Cadillac, Mercedes-Benz.
Аналитики отмечают, что наибольшей популярностью у представителей криминального мира пользуются практически все премиальные бренды за исключением Volvo. Кстати, согласно статистике в прошлом году угнали девять автомобилей Bentley, два Maserati и один Rolls Royce.
А вот китайские автомобили у угонщиков не в почёте. Если смотреть на относительные показатели, то их угоняют в 2–3 раза реже, чем в среднем по парку и в 5–10 раз реже премиальных брендов. Аналитики также отмечают, что наиболее востребованы в криминальном мире свежие автомобили (в возрасте 1–3 года), на которые приходится более трети от всех угонов.
Тюменские угонщики также подкрепляют общероссийскую статистику: за прошлый год на территории города было совершено 146 автомобильных краж и 262 угона. Особой популярностью у автомобильных воров в 2014 году пользовались отечественные автомобили, особенно — ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107.
За год было угнано 64 автомобиля ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 и 47 автомобилей ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106. Из машин иностранного производства самой угоняемой стала Daewoo — 18 машин. Популярны у гонщиков Hyundai и Toyota.