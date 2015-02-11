Самым угоняемым в России автомобилем стала Lada

А вот китайские автомобили у угонщиков не в почёте. Если смотреть на относительные показатели, то их угоняют в 2–3 раза реже, чем в среднем по парку и в 5–10 раз реже премиальных брендов. Аналитики также отмечают, что наиболее востребованы в криминальном мире свежие автомобили (в возрасте 1–3 года), на которые приходится более трети от всех угонов.