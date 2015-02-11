Роспотребнадзор: делайте выбор в пользу йодированной соли

Среди населений Тюменской области наблюдается увеличение йододефицита.
«Важно население научить делать выбор в пользу обогащенных продуктов. К сожалению, у нас подрастает в последние два года заболеваемость, связанная с дефицитом йода. Это говорит о том, что население на разных территориях области от 40–60% не делает выбор в пользу йодированной соли», — рассказала на пресс-конференции руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.
По ее словам 100% оздоровительных учреждений области обеспечены йодированной солью. Кроме того, Роспотребнадзор совместно с областным департаментом образования и науки провел работу по внедрению обогащенного хлеба в рацион питания детей и подростков во всех образовательных учреждениях области, что позволило стабилизировать показатели первичной заболеваемости эндемичными формами зоба именно в возрастной группе детей до 14 лет. Но каждый человек сам должен следить за своим ежедневным рационом.
«Среди населения мы видим рост числа заболеваний, связанных с дефицитом йода. Это диффузный, эндемичный и узловой зоб, гипотиреоз. Поэтому очень важно объединить усилия, чтобы соль, которая реализуется в магазинах, отвечала требованиям качества. Самое главное чтобы население делало выбор в пользу йодированной соли», — отметила Галина Шарухо.
Фото: lachaveswere.ucoz.ru