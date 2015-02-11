Роспотребнадзор: делайте выбор в пользу йодированной соли

По ее словам 100% оздоровительных учреждений области обеспечены йодированной солью. Кроме того, Роспотребнадзор совместно с областным департаментом образования и науки провел работу по внедрению обогащенного хлеба в рацион питания детей и подростков во всех образовательных учреждениях области, что позволило стабилизировать показатели первичной заболеваемости эндемичными формами зоба именно в возрастной группе детей до 14 лет. Но каждый человек сам должен следить за своим ежедневным рационом.