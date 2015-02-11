Рэпер на коляске подарил Тюмени взрывную энергетику

Начался концерт с разогрева от группы «Синдикат» из города Новый Уренгой и тюменского битбоксера Сергея Черни. Зал принял ребят на ура, что стало хорошим стартом для главного героя вечера. А он в свою очередь начал с песни «+500» из нового альбома «Граната», которая задала высокую планку всему выступлению.
Играя на ностальгических чувствах, Роман исполнил «Безумное зло» и «Что да, то да» из далекой «Глубины» (2011). Не делая перерывов, Роман жонглировал треками из разных альбомов: лиричные «Чертополох», «Она», «Кабардинка» («Черника»,2012) сменялись «Жекиной декой» и «Не знать нельзя» («Одна петля», 2013). Не обошлось и без треков «Людоед», «4 топора», «Камни», «Еду и дымлю», «Вий», «Желтые районы» («Людоед», 2014).
Из нового материала звучали «Добро пожаловать в БЛОК», «8», «Быть». Концерт закончился треком «К тебе» и новостью о выходе «Черники 2» осенью.
Чтобы передать эмоции зала, в русском языке не хватит букв, а во всем мире не найдется и слов. Я был на многих рэп-концертах (например, «Газголдер», Чемодан, Слим), но такой энергетики не было нигде. Публика в едином порыве с исполнителем читала и раскачивала концертный зал. Слово — выстрел, рифма — взрыв. Таким взрывом была желанная для всех «Шмарина», во время исполнения которой шум достиг своего апогея.
Бурные аплодисменты после каждой песни только подстегивали двигаться интенсивней и кричать громче. Сейчас уже, после концерта, мы можем говорить о том, что «Байконур» был прокачан и раскачан.
Сюрпризом для фанатов стала фотосессия после концерта. О ней не было объявлено, но самые верные поклонники достояли до конца и получили заветный автограф с фотографией.
Роман пообещал, что вернется к нам осенью. А сейчас нам остается только сказать спасибо и ждать новых встреч.