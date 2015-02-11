Рэпер на коляске подарил Тюмени взрывную энергетику

Чтобы передать эмоции зала, в русском языке не хватит букв, а во всем мире не найдется и слов. Я был на многих рэп-концертах (например, «Газголдер», Чемодан, Слим), но такой энергетики не было нигде. Публика в едином порыве с исполнителем читала и раскачивала концертный зал. Слово — выстрел, рифма — взрыв. Таким взрывом была желанная для всех «Шмарина», во время исполнения которой шум достиг своего апогея.