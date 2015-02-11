Неизвестный автомобиль сбил ребенка и скрылся

В пять часов вечера ребенок вернулся домой и рассказал бабушке, что его сбил серебристый автомобиль с царапиной длиной около 6 см со стороны водителя. Мальчик успел рассмотреть человека, находившегося за рулем, и его пассажира. Водитель был в солнечных очках, нос с горбинкой, шрам на носу, небрит. Также школьник утверждает, что рядом с мужчиной сидел мальчик в шапке цветов российского флага с надписью «Россия», в черной куртке.
Школьник, получивший растяжение связок руки, пояснил, что водитель скрылся с места ДТП. На месте, о котором рассказал мальчик, никаких следов торможения автомобиля сотрудники ГИБДД не обнаружили. Сейчас выясняется, был ли наезд на ребенка. Автомобиль с указанными приметами и водитель разыскиваются.
Еще один пешеход пострадал накануне в Тюмени, на улице Малыгина, 58. Там автомобилем Daewoo была сбита 47-летняя женщина. У пострадавшей травмы головы, лица и ушибы, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Также вчера вечером на улице Менеделеева, 22 столкнулись Toyota из ЯНАО и Lada Priora. 25-летний водитель Toyota нарушил очередность проезда. Травмы получили 15-летняя пассажирка «Лады», у девочки раны лица, перелом носа, сотрясение головного мозга. 28-летняя пассажирка иномарки получила ушибы.
Водитель Toyota лишен права управления транспортом за нетрезвую езду, но водительское удостоверение он не сдал, кроме того, молодой человек не оплатил штраф за нарушение правил дорожного движения. Мужчина подвергнут административному аресту по решению суда, за управление транспортом будучи лишенным водительского удостоверения.