Неизвестный автомобиль сбил ребенка и скрылся

В пять часов вечера ребенок вернулся домой и рассказал бабушке, что его сбил серебристый автомобиль с царапиной длиной около 6 см со стороны водителя. Мальчик успел рассмотреть человека, находившегося за рулем, и его пассажира. Водитель был в солнечных очках, нос с горбинкой, шрам на носу, небрит. Также школьник утверждает, что рядом с мужчиной сидел мальчик в шапке цветов российского флага с надписью «Россия», в черной куртке.