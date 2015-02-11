Грабитель следил за жертвой и видел, как она снимала деньги

В Тюмени сотрудники полиции задержали мужчину, который в декабре прошлого года ограбил жительницу областного центра. Деньги злоумышленник успел потратить, но от суда уже не уйдет.
Преступление было совершено 24 декабря прошлого года. Установлено, что грабитель проследил за женщиной до банка, видел, что она сняла крупную сумму денег, а потом, воспользовавшись удобным моментом, выхватил у нее из рук сумку. Там было 60 тысяч рублей.
«Сотрудниками отдела полиции № 8 проводился комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление личности грабителя. Благодаря технической работе была составлена ориентировка на данного человека, переданная всем нарядам наружных служб. В итоге комплекс мер, направленный на раскрытие преступления, при взаимодействии всех служб, привел к задержанию подозреваемого — 24-летнего молодого человека, зарегистрированного в Голышмановском районе и проживающего в областном центре. Деньги он к тому моменту уже успел потратить», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ.