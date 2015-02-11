Грабитель следил за жертвой и видел, как она снимала деньги

«Сотрудниками отдела полиции № 8 проводился комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление личности грабителя. Благодаря технической работе была составлена ориентировка на данного человека, переданная всем нарядам наружных служб. В итоге комплекс мер, направленный на раскрытие преступления, при взаимодействии всех служб, привел к задержанию подозреваемого — 24-летнего молодого человека, зарегистрированного в Голышмановском районе и проживающего в областном центре. Деньги он к тому моменту уже успел потратить», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.