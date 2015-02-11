ГИБДД усиливает контроль на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Движение по автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск интенсивно и опасно в любое время года. Зимой ко всем сложностям длинных перегонов добавляет свои коррективы мороз: в дизельном транспорте от большегрузов до автобусов топливо замерзает прямо на ходу. Главная задача сотрудников ГИБДД в такие дни — оказание помощи водителям на трассе. В этом году число дорожных аварий на тюменском участке автодороги выросло с 13 до 15. Стало больше погибших и пострадавших людей.
11 и 12 февраля на проблемной трассе дорожно-патрульные службы усиливают контроль за движением автотранспорта. Больше постов ДПС будет работать в дневное и ночное время, в очагах аварийности скорость транспорта будут фиксировать приборы автоматической видеофиксации.
Водители-дальнобойщики, использующие для связи между собой радиостанции СИ-диапазона услышат в эфире призывы волонтеров к дорожной безопасности, а также информацию о самых опасных участках трассы, погодных условиях по пути следования, сообщает Госавтоинспекция региона.
В минувшем году такие межрегиональные мероприятия проводились более десяти раз. Усиленный контроль за движением дал свои результаты: на тюменском участке федеральной автодороги число погибших в авариях людей уменьшилось почти вдвое: с 92-х до 49-ти человек.