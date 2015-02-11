ГИБДД усиливает контроль на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Движение по автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск интенсивно и опасно в любое время года. Зимой ко всем сложностям длинных перегонов добавляет свои коррективы мороз: в дизельном транспорте от большегрузов до автобусов топливо замерзает прямо на ходу. Главная задача сотрудников ГИБДД в такие дни — оказание помощи водителям на трассе. В этом году число дорожных аварий на тюменском участке автодороги выросло с 13 до 15. Стало больше погибших и пострадавших людей.