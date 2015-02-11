«Дом.ru» предлагает подобрать тариф по размеру

Телеком-оператор «Дом.ru» во всех 56 городах присутствия запускает обновленную линейку тарифов под общим названием «Мегамаркет пакетов». Новые пользователи могут выбрать один из трех пакетов — S, L и XXL, размер абонентской платы остался на прежнем уровне.
«Размерная» линейка тарифов удобна для восприятия: чем больше «размер», тем больше возможностей. Пакет S — это интернет на скорости до 25 Мбит/c и HD-телевидение «Дом.ru TV» (61 цифровой и 11 HD-каналов). Дополнительно можно подключить домашний телефон с повременной оплатой. Пакет L дает возможность выходить в Сеть на скорости до 70 Мбит/c и смотреть 87 цифровых и 23 HD-канала в составе «Дом.ru TV», а также пользоваться безлимитным домашним телефоном. Пакет XXL подарит максимум возможностей наиболее продвинутым пользователям: интернет на скорости до 100 Мбит/c, 87 цифровых и 46 HD-каналов, безлимитный телефон и 60 минут звонков по России. Таким образом, пакеты сформированы по типу конструктора, в котором варьируются характеристики каждой из подключаемых услуг. В каждом следующем пакете при незначительном увеличении цены улучшены характеристики по скорости и/или количеству телеканалов и/или набору сервисов.
Стоимость пакетов L и XXL — 399 руб./мес., пакет S-всего 333 руб./месс., на время промопериода (2 месяца), а после его окончания: пакет S из 2 услуг — 640 руб./мес., L — 785 руб./мес., XXL — 1050 руб./мес. Подключение домашнего телефона увеличит размер абонентской платы на 190 руб./мес.
В новой линейке предусмотрено и подключение к моноуслугам — цифровому или аналоговому ТВ, интернету. Абонентская плата за HD-телевидение «Дом.ru TV» составит 250 руб./мес. на время промопериода (6 месяцев) и 300 руб./мес. — после его окончания. Аналоговое кабельное ТВ — сбалансированный пакет из 60 каналов — обойдется в 250 руб./мес. в течение полугода. Стоимость интернета (до 100 Мбит/c) — 415 руб./мес.
Подключить «Дом.ru TV» можно с помощью одного из 2 устройств — приставки «Дом.ru TV Mini» или CAM-модуля. «Дом.ru TV Mini» подойдет для просмотра цифровых и HD-каналов на любом телевизоре, включая устаревшие модели. Кроме этого, приставка открывает доступ к дополнительным функциям, в их числе — ТВ-Гид (электронная телепрограмма), выбор языка канала, родительский контроль (пароль на каналы) и др. Для владельцев современных телевизоров, которые хотят смотреть цифровое ТВ без дополнительных устройств, подойдет компактный CAM-модуль, который вставляется в специальный слот в телевизоре. За установку и настройку устройства предусмотрен единоразовый платеж — 450 рублей.