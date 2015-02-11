«Дом.ru» предлагает подобрать тариф по размеру

«Размерная» линейка тарифов удобна для восприятия: чем больше «размер», тем больше возможностей. Пакет S — это интернет на скорости до 25 Мбит/c и HD-телевидение «Дом.ru TV» (61 цифровой и 11 HD-каналов). Дополнительно можно подключить домашний телефон с повременной оплатой. Пакет L дает возможность выходить в Сеть на скорости до 70 Мбит/c и смотреть 87 цифровых и 23 HD-канала в составе «Дом.ru TV», а также пользоваться безлимитным домашним телефоном. Пакет XXL подарит максимум возможностей наиболее продвинутым пользователям: интернет на скорости до 100 Мбит/c, 87 цифровых и 46 HD-каналов, безлимитный телефон и 60 минут звонков по России. Таким образом, пакеты сформированы по типу конструктора, в котором варьируются характеристики каждой из подключаемых услуг. В каждом следующем пакете при незначительном увеличении цены улучшены характеристики по скорости и/или количеству телеканалов и/или набору сервисов.