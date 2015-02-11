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Бухгалтер присвоила более 1,6 млн рублей

11 февраля 2015, 11:45
В Тобольске осуждена 29-летняя Анна Сапожникова, которая раньше работала бухгалтером в коммерческой фирме и присвоила более 1,6 млн рублей. Женщину признали виновной в мошенничестве.

В Тобольске осуждена 29-летняя Анна Сапожникова, которая раньше работала бухгалтером в коммерческой фирме и присвоила более 1,6 млн рублей. Женщину признали виновной в мошенничестве.

В апреле 2013 года Сапожникова устроилась в одну из тобольских фирм бухгалтером по расчету заработной платы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, молодая женщина практически сразу занялась хищением денежных средств предприятия.

Она включала в реестры на выплату зарплаты двух своих знакомых и, имея оформленные на них банковские карты, через банкомат похищала денежные средства. Кроме того, бухгалтер завышала себе зарплату. Таким образом она в период с апреля 2013 года по март 2014 года присвоила более 1,6 млн рублей.

Махинации были выявлены самим предприятием в марте 2014 года. Оно прекратило трудовые отношения с бухгалтером и обратилось в полицию для привлечения ее к уголовной ответственности.

Суд, рассмотрев дело, приговорил Сапожникову к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

#Новости#Тюменская область#Мошенничество#Таня#Происшествия
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