Бухгалтер присвоила более 1,6 млн рублей

В Тобольске осуждена 29-летняя Анна Сапожникова, которая раньше работала бухгалтером в коммерческой фирме и присвоила более 1,6 млн рублей. Женщину признали виновной в мошенничестве.
В апреле 2013 года Сапожникова устроилась в одну из тобольских фирм бухгалтером по расчету заработной платы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, молодая женщина практически сразу занялась хищением денежных средств предприятия.
Она включала в реестры на выплату зарплаты двух своих знакомых и, имея оформленные на них банковские карты, через банкомат похищала денежные средства. Кроме того, бухгалтер завышала себе зарплату. Таким образом она в период с апреля 2013 года по март 2014 года присвоила более 1,6 млн рублей.
Махинации были выявлены самим предприятием в марте 2014 года. Оно прекратило трудовые отношения с бухгалтером и обратилось в полицию для привлечения ее к уголовной ответственности.
Суд, рассмотрев дело, приговорил Сапожникову к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.