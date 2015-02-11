Бухгалтер присвоила более 1,6 млн рублей

Она включала в реестры на выплату зарплаты двух своих знакомых и, имея оформленные на них банковские карты, через банкомат похищала денежные средства. Кроме того, бухгалтер завышала себе зарплату. Таким образом она в период с апреля 2013 года по март 2014 года присвоила более 1,6 млн рублей.