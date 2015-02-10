В Ялуторовске под новый год пропала женщина

В Тюменской области разыскивают жительницу Ялуторовска, пропавшую незадолго до нового года. 36-летняя Наталья Муравьева ушла из дома поздним вечером 29 декабря и до сих пор не вернулась.
По факту безвестного исчезновения женщины уже возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Сотрудники правоохранительных органов надеются на помощь граждан в поисках пропавшей Натальи Муравьевой. Ее приметы: рост — 165–170 см, телосложение средней полноты, лицо треугольной формы, лоб средний, брови дугообразные низкие, глаза зеленые, нос прямой, рот средний, углы губ опущены, волосы вьющиеся светло-русые, речь ясная, голос звонкий. Была одета в черную норковую шубу с капюшоном, бордовое с черными вставками вечернее платье, коричневые сапоги. При себе могла иметь плетеную пластмассовую корзину.
Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей, просьба сообщить ее по телефонам: 8 (34535) 3-33-89 или 02.