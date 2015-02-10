В Ялуторовске под новый год пропала женщина

Сотрудники правоохранительных органов надеются на помощь граждан в поисках пропавшей Натальи Муравьевой. Ее приметы: рост — 165–170 см, телосложение средней полноты, лицо треугольной формы, лоб средний, брови дугообразные низкие, глаза зеленые, нос прямой, рот средний, углы губ опущены, волосы вьющиеся светло-русые, речь ясная, голос звонкий. Была одета в черную норковую шубу с капюшоном, бордовое с черными вставками вечернее платье, коричневые сапоги. При себе могла иметь плетеную пластмассовую корзину.