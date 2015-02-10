В марте ожидается 17-процентный рост цен

По словам министра, в следующие месяцы она будет снижаться. «У нас есть годовой прогноз, который мы внесли: 12,2 процента к декабрю и 15,8 процента — среднегодовая. Нет оснований его пересматривать», — подчеркнул он. Улюкаев также отметил, что постепенно влияние продуктового эмбарго на рост цен будет снижаться.