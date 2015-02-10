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В марте ожидается 17-процентный рост цен

10 февраля 2015, 10:08
В марте—апреле инфляция достигнет пика в 15–17 процентов. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.
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Тюмень

По словам министра, в следующие месяцы она будет снижаться. «У нас есть годовой прогноз, который мы внесли: 12,2 процента к декабрю и 15,8 процента — среднегодовая. Нет оснований его пересматривать», — подчеркнул он. Улюкаев также отметил, что постепенно влияние продуктового эмбарго на рост цен будет снижаться.

Как сообщает «Лента. Ру» со ссылкой на ТАСС, 5 февраля Росстат опубликовал данные, согласно которым инфляция в январе стала максимальной за последние 16 лет. Она достигла 3,9 процента. Быстрее цены росли только в феврале 1999 года — на 4,1 процента.

Ранее ФАС сообщила, что число зарегистрированных жалоб на высокие цены достигло рекордного значения. За неделю антимонопольное ведомство зафиксировало 1007 сообщений о дорожающих продуктах.

В Morgan Stanley считают, что по итогам 2015 года инфляция в России составит 13,7 процента. Международное рейтинговое агентство Fitch, в свою очередь, полагает, что инфляция в России достигнет 8,5 процента.

Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2015 году составит 12 процентов. В ЦБ ожидают, что цены вырастут на 8 процентов. В Минсельхозе прогнозируют 15-процентный рост цен.

Фото: 24news.kz

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