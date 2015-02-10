Тюменские хирурги разработали методику лечения «скрюченных пальцев»

Эта патология называется контрактура Дюпюитрена. Она возникает из-за рубцового перерождения ладонных сухожилий. Начало этого заболевания можно заметить совершенно случайно: при простом рукопожатии — на ладони под кожей ощущается узелок, напоминающий мозоль. Позже это приводит к тому, что человек не может разогнуть один или несколько пальцев. Чаще всего от контрактуры страдают мизинец и безымянный пальцы, но иногда заболевание сковывает и все пальцы. Нередко контрактура Дюпюитрена одновременно развивается на обеих кистях. При тяжелом течении заболевания может развиться полная неподвижность пальцев, они плотно прижимаются к ладони или принимают крючкообразную форму. Это лишает человека возможности обслуживать себя — он не может взять кружку в руку, застегнуть пуговицы на одежде, теряет трудоспособность, и жизнь полноценной жизнью.
Для лечения контрактуры Дюпюитрена травматологами-ортопедами Областной клинической больницы № 2 была разработана и запатентована эффективная методика хирургического вмешательства. Апоневрэктомия проводится под местной анестезией и позволяет успешно восстанавливать нормальное функционирование пальцев и кисти руки. Реконструктивная операция, в ходе которой проводится иссечение и удаление патологической соединительной ткани с одновременной пластикой сухожилий, отличается малой травматичностью.
«Если раньше проводился поперечный разрез в области ладонной складки в сочетании с L- или S-образными разрезами по ладонной поверхности основных фаланг пальцев, то теперь все манипуляции проводятся через один небольшой разрез на ладони. Такая операция значительно легче переносится больными, способствуют снижению сроков лечения, более полноценному восстановлению функции конечности, а также раннему возвращению к обычной профессиональной деятельности и бытовой жизни человека», — рассказал врач травматолог-ортопед Областной клинической больницы № 2 Джамбулат Джамбулатов.
Как сообщает пресс-служба медучреждения, новая техника оперативного лечения позволяет избежать инвалидизации пациентов. Раньше в ситуациях, когда разросшаяся соединительная ткань сухожилий сдавливала кровеносные сосуды и нервы ладони, больному была показана многоэтапная хирургическая коррекция с продолжительным операционным периодом и реабилитацией. Теперь в столь радикальных методах нет необходимости. Апоневрэктомия возвращает руке прежнюю подвижность.
Нужно отметить, что контрактура Дюпюитрена — достаточно распространенное заболевание: каждую неделю хирургами ОКБ № 2 проводится от трех до пяти апоневрэктомий. По наблюдениям врачей, в молодом возрасте болезнь встречается достаточно редко, однако с годами частота развития контрактуры Дюпюитрена возрастает. Больше всего ей подвержены мужчины среднего возраста, особенно те, которые занимаются тяжелым ручным трудом. У женщин заболевание выявляется в несколько раз реже.
Фото: nnovgorod.bezformata.ru