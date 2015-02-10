Тюменские хирурги разработали методику лечения «скрюченных пальцев»

Эта патология называется контрактура Дюпюитрена. Она возникает из-за рубцового перерождения ладонных сухожилий. Начало этого заболевания можно заметить совершенно случайно: при простом рукопожатии — на ладони под кожей ощущается узелок, напоминающий мозоль. Позже это приводит к тому, что человек не может разогнуть один или несколько пальцев. Чаще всего от контрактуры страдают мизинец и безымянный пальцы, но иногда заболевание сковывает и все пальцы. Нередко контрактура Дюпюитрена одновременно развивается на обеих кистях. При тяжелом течении заболевания может развиться полная неподвижность пальцев, они плотно прижимаются к ладони или принимают крючкообразную форму. Это лишает человека возможности обслуживать себя — он не может взять кружку в руку, застегнуть пуговицы на одежде, теряет трудоспособность, и жизнь полноценной жизнью.