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«Трассу смерти» отремонтируют уже в этом году

10 февраля 2015, 17:18
ФКУ «Уралуправтодор» займется ремонтом участков автодорог Тюмень — Омск и Екатеринбург — Тюмень. На эти цели уже выделено более 12 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба «Росавтодора», на капитальный ремонт дороги, прозванной за частые дорожные аварии «трассой смерти», будет направлена часть средств, выделенных уральскому подрядчику в этом году. На 12,45 млрд рублей дорожникам предстоит отремонтировать участки дорог Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск и Екатеринбург — Тюмень.

Отметим, что в 2014 году ФКУ «Уралуправтодор» также занимался работами на уральских трассах. Так, были выполнены работы по содержанию и ремонту дорог на более чем 12 млрд рублей, был заключен 18-ти миллиардный контракт на реконструкцию участка автодороги Екатеринбург — Тюмень, работы на котором будут завершены к 2018 году.

Кроме того, в 2014 году дорожники сдали в эксплуатацию 40 отремонтированных участков магистралей общей протяженностью 332 км.

#Новости#Росавтодор#Дороги#Транспорт#Маша#Общество
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