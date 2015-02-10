«Трассу смерти» отремонтируют уже в этом году

Как сообщает пресс-служба «Росавтодора», на капитальный ремонт дороги, прозванной за частые дорожные аварии «трассой смерти», будет направлена часть средств, выделенных уральскому подрядчику в этом году. На 12,45 млрд рублей дорожникам предстоит отремонтировать участки дорог Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск и Екатеринбург — Тюмень.
Отметим, что в 2014 году ФКУ «Уралуправтодор» также занимался работами на уральских трассах. Так, были выполнены работы по содержанию и ремонту дорог на более чем 12 млрд рублей, был заключен 18-ти миллиардный контракт на реконструкцию участка автодороги Екатеринбург — Тюмень, работы на котором будут завершены к 2018 году.
Кроме того, в 2014 году дорожники сдали в эксплуатацию 40 отремонтированных участков магистралей общей протяженностью 332 км.