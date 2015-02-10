Семь школ в области закрыто на карантин

Как рассказала на пресс-конференции руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо, в субъекте на прошлой неделе было более 15 тысяч случаев заболевших и уже почти 30 случаев гриппа, подтвержденных лабораторно. На карантин полностью закрыты 7 школ и один детский сад, частично — 5 общеобразовательных учреждений и четыре дошкольных.
«Пока мы не вводим карантин во всех образовательных учреждениях, потому что уровень заболеваемости в разных муниципальных образованиях разный. Мы решили, что школы будут сами определять закрываться или нет, в зависимости от количества заболевших детей», — рассказала она и добавила, что при заболеваемости выше 20% школа может, уведомив департамент образования, принять решение о приостановлении работы.
По данным на 10 февраля текущего года в области заболело более 160 тысяч человек, против 140 тысяч прошлого года. В муниципальных образованиях реализуется комплексный план по профилактике гриппа и ОРВИ, готовы все госпитальные базы и персонал медучреждений. «У нас почти 40% населения получили прививки против гриппа, поэтому мы наблюдаем достаточно умеренное течение эпидпроцесса. Мы не наблюдаем тяжелых осложнений от гриппа и орви, нет ни одного больного на аппарате искусственной вентиляции легких, это связано с тем, что иммунная прослойка у населения достаточно высокая», — прокомментировала Галина Шарухо.
Отметим, за счет средств федерального бюджета в тюменскую область поступило 500 тысяч доз вакцины — 350 для взрослых и 150 для детей. Плюс приобретена вакцина за счет областного бюджета. «Среди привитых людей нет ни одного случая заболевания гриппом. Это дает нам уверенность в том, что этот эпидсезон мы пройдем без чрезвычайных происшествий», — добавила Галина Шарухо.
Фото: grippro.ru