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Семь школ в области закрыто на карантин

10 февраля 2015, 15:15
В связи с превышением порогового уровня заболеваемости населения гриппом и ОРВИ на 27% в Тюменской области введены ограничительные и карантинные мероприятия в учреждениях здравоохранения, образования сферы обслуживания торговли.
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Тюмень

Как рассказала на пресс-конференции руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо, в субъекте на прошлой неделе было более 15 тысяч случаев заболевших и уже почти 30 случаев гриппа, подтвержденных лабораторно. На карантин полностью закрыты 7 школ и один детский сад, частично — 5 общеобразовательных учреждений и четыре дошкольных.

«Пока мы не вводим карантин во всех образовательных учреждениях, потому что уровень заболеваемости в разных муниципальных образованиях разный. Мы решили, что школы будут сами определять закрываться или нет, в зависимости от количества заболевших детей», — рассказала она и добавила, что при заболеваемости выше 20% школа может, уведомив департамент образования, принять решение о приостановлении работы.

По данным на 10 февраля текущего года в области заболело более 160 тысяч человек, против 140 тысяч прошлого года. В муниципальных образованиях реализуется комплексный план по профилактике гриппа и ОРВИ, готовы все госпитальные базы и персонал медучреждений. «У нас почти 40% населения получили прививки против гриппа, поэтому мы наблюдаем достаточно умеренное течение эпидпроцесса. Мы не наблюдаем тяжелых осложнений от гриппа и орви, нет ни одного больного на аппарате искусственной вентиляции легких, это связано с тем, что иммунная прослойка у населения достаточно высокая», — прокомментировала Галина Шарухо.

Отметим, за счет средств федерального бюджета в тюменскую область поступило 500 тысяч доз вакцины — 350 для взрослых и 150 для детей. Плюс приобретена вакцина за счет областного бюджета. «Среди привитых людей нет ни одного случая заболевания гриппом. Это дает нам уверенность в том, что этот эпидсезон мы пройдем без чрезвычайных происшествий», — добавила Галина Шарухо.

Фото: grippro.ru

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