Семь школ в области закрыто на карантин

По данным на 10 февраля текущего года в области заболело более 160 тысяч человек, против 140 тысяч прошлого года. В муниципальных образованиях реализуется комплексный план по профилактике гриппа и ОРВИ, готовы все госпитальные базы и персонал медучреждений. «У нас почти 40% населения получили прививки против гриппа, поэтому мы наблюдаем достаточно умеренное течение эпидпроцесса. Мы не наблюдаем тяжелых осложнений от гриппа и орви, нет ни одного больного на аппарате искусственной вентиляции легких, это связано с тем, что иммунная прослойка у населения достаточно высокая», — прокомментировала Галина Шарухо.