Селянин ранил из ружья подростка, кидавшего в его окно снежки

В Тюменской области мужчина стрелял из охотничьего ружья по подросткам, которые кидали в его окно снежки. Один из несовершеннолетних был ранен.
«По предварительным данным, вечером 6 февраля на одной из улиц села Коктюль Ялуторовского района подростки кидали снежки в окно местного жителя. В ответ 50-летний мужчина выстрелил из мелкокалиберного охотничьего нарезного оружия ТОЗ-8. Один из несовершеннолетних получил ранение левого предплечья. Подростку оказана медицинская амбулаторная помощь», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
В настоящее время полицейскими проводится проверка. Мужчина был задержан, в ходе досмотра у него изъяли два незарегистрированных охотничьих ружья. По фактам стрельбы в населенном пункте и незаконного хранения охотничьего оружия возбуждены дела об административных правонарушениях. Кроме того, как отметили в полиции, проводится сбор материалов для принятия процессуального решения уголовно-правовой направленности.