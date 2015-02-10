nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Селянин ранил из ружья подростка, кидавшего в его окно снежки

10 февраля 2015, 12:35
В Тюменской области мужчина стрелял из охотничьего ружья по подросткам, которые кидали в его окно снежки. Один из несовершеннолетних был ранен.

В Тюменской области мужчина стрелял из охотничьего ружья по подросткам, которые кидали в его окно снежки. Один из несовершеннолетних был ранен.

«По предварительным данным, вечером 6 февраля на одной из улиц села Коктюль Ялуторовского района подростки кидали снежки в окно местного жителя. В ответ 50-летний мужчина выстрелил из мелкокалиберного охотничьего нарезного оружия ТОЗ-8. Один из несовершеннолетних получил ранение левого предплечья. Подростку оказана медицинская амбулаторная помощь», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В настоящее время полицейскими проводится проверка. Мужчина был задержан, в ходе досмотра у него изъяли два незарегистрированных охотничьих ружья. По фактам стрельбы в населенном пункте и незаконного хранения охотничьего оружия возбуждены дела об административных правонарушениях. Кроме того, как отметили в полиции, проводится сбор материалов для принятия процессуального решения уголовно-правовой направленности.

#Новости#Стрельба#Тюменская область#Подростки#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25