Селянин ранил из ружья подростка, кидавшего в его окно снежки

В настоящее время полицейскими проводится проверка. Мужчина был задержан, в ходе досмотра у него изъяли два незарегистрированных охотничьих ружья. По фактам стрельбы в населенном пункте и незаконного хранения охотничьего оружия возбуждены дела об административных правонарушениях. Кроме того, как отметили в полиции, проводится сбор материалов для принятия процессуального решения уголовно-правовой направленности.