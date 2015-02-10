Российский авторынок восстановится в 2020 году

По мнению аналитиков PwC, сложная геополитическая обстановка, падение в экономическом секторе, неопределенная ситуация на валютном рынке и рост цен на автомобили стали причинами ухудшения положения на автомобильном рынке России.
Эксперты указывают, что в текущем году дела будут обстоять лучше у брендов с высокой степенью локализации производства и отечественные автопроизводители, которые могут предложить своим клиентам новые модели по более низким ценам.
Аналитики PricewaterhouseCoopers прогнозируют, что восстановление российского рынка может занять около пяти лет. Таким образом, возвращение к уровню 2012 года произойдет только к 2019–2020 году.