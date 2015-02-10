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Российский авторынок восстановится в 2020 году

10 февраля 2015, 14:28
Аналитики PricewaterhouseCoopers (PwC) представили свой прогноз относительно развития автомобильного рынка в России. В презентации компании под названием «Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития» говорится, что продажи новых легковых автомобилей в 2015 году снизятся на 25–35% и составят примерно 1,75 мл штук.

По мнению аналитиков PwC, сложная геополитическая обстановка, падение в экономическом секторе, неопределенная ситуация на валютном рынке и рост цен на автомобили стали причинами ухудшения положения на автомобильном рынке России.

Эксперты указывают, что в текущем году дела будут обстоять лучше у брендов с высокой степенью локализации производства и отечественные автопроизводители, которые могут предложить своим клиентам новые модели по более низким ценам.

Аналитики PricewaterhouseCoopers прогнозируют, что восстановление российского рынка может занять около пяти лет. Таким образом, возвращение к уровню 2012 года произойдет только к 2019–2020 году.

#Новости#Экономика#Автомобили#Транспорт#Маша#Общество
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