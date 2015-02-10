Ребенок выпал из автобуса на перекрестке

А на перекрестке улиц Полевой и Комбинатской из-за нарушения очередности проезда столкнулись ВАЗ-2106 и Mazda 3. Предварительно, ДТП спровоцировал 27-летний водитель «шестерки» со стажем за рулем 2 года, он ушиб ногу. На перекрестке Республики и Старотобольского тракта столкнулись Volkswagen» и ВАЗ-2114. Предварительно, водитель иномарки не пропустил «Ладу» при повороте налево, в итоге 25-летний водитель «Лады» получил ушибы головы и грудной клетки.