Ребенок выпал из автобуса на перекрестке

Мальчик получил ушиб позвоночника. Стаж водителя автобуса за рулем 31 год, он утверждает, что дверь сама не могла открыться. По словам мамы, ехавшей вместе с сыном, мальчик дверь не открывал, он просто облокотился на нее. Обстоятельства ДТП выясняются.
Два тюменских водителя накануне не смогли выбрать безопасную дистанцию, еще два нарушили очередность проезда перекрестка. Каждое из этих нарушений привело к дорожным авариям с пострадавшими людьми. На улице Республики, 65 в автобус МАЗ въехал автомобиль Daewoo Matiz. 23-летняя водитель малолитражки получила ушиб позвоночника.
На Пермякова, 5 с заднюю часть Toyota Land Cruiser въехала «Лада» под управлением 53-летней женщины. Стаж водителя «Лады» за рулем 20 лет. При ударе в «Ладе» разбилась стеклянная банка, водитель получила резаные раны руки и ноги, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
А на перекрестке улиц Полевой и Комбинатской из-за нарушения очередности проезда столкнулись ВАЗ-2106 и Mazda 3. Предварительно, ДТП спровоцировал 27-летний водитель «шестерки» со стажем за рулем 2 года, он ушиб ногу. На перекрестке Республики и Старотобольского тракта столкнулись Volkswagen» и ВАЗ-2114. Предварительно, водитель иномарки не пропустил «Ладу» при повороте налево, в итоге 25-летний водитель «Лады» получил ушибы головы и грудной клетки.