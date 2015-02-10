nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Реальные пенсии упали на 2,6%

10 февраля 2015, 11:46
Реальный размер пенсии (с учетом инфляции) в России в декабре 2014 года упал на 2,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в номинальном выражении он вырос на 8,5 процента до 10 889 рублей. Соответствующая информация содержится в докладе Росстата о социально-экономическом положении.
Сюжет
Тюмень

При этом средний размер зарплаты в декабре вырос в номинальном выражении на 6,1 процента до 41 985 рублей. Реальная заработная плата упала на 4,7 процента. В целом реальные доходы населения в декабре 2014-го снизились на 7,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Лента. Ру».

На 1 января 2015 года работодатели задолжали населению более двух миллиардов рублей. За месяц объем просрочек по зарплатам упал на 420 миллионов рублей или на 17,3 процента.

Безработица в декабре достигла 5,3 процента. За этот период работу потеряли 181,6 тысячи человек.

Статистическое ведомство также сообщает, что в 2014 году на 10 процентов самых богатых россиян приходилось 30,6 процента объема денежных доходов, на 10 процентов наименее обеспеченных — 1,9 процента доходов.

Минэкономразвития ожидает, что в 2015 году реальные доходы россиян сократятся на 9 процентов.

Ранее глава ведомства Алексей Улюкаев сказал, что эпоха «благостного развития» экономики ушла безвозвратно. При этом министр призвал россиян в кризисной ситуации сохранять душевное спокойствие. «Самое главное сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы дома в семье, и больше всего думать о собственном здоровье и здоровье своих близких. Баррели, санкции — это все преходящее», — заявил он.

По мнению бывшего министра финансов Алексея Кудрина, реальные доходы населения России при сохранении цены на нефть 40 долларов за баррель за два-три года могут снизиться на 10 процентов.

Фото: izvestiaur.ru

#Новости#Инфляция#Цены#Трудовые пенсии#Тюмень#Саша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25