Реальные пенсии упали на 2,6%

Реальный размер пенсии (с учетом инфляции) в России в декабре 2014 года упал на 2,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в номинальном выражении он вырос на 8,5 процента до 10 889 рублей. Соответствующая информация содержится в докладе Росстата о социально-экономическом положении.

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