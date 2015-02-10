Работодатели обманули тюменцев со страховыми взносами на 9 млн рублей

В результате сумма доначислений составила более 12 миллионов рублей, в т.ч. страховых взносов — более 9 миллионов рублей, пеней — почти 2 миллиона рублей, штрафов — 1, 7 миллиона рублей. В 2015 году территориальные органы ПФР по Тюменской области планируют проверить 1 229 организаций и предприятий Тюменской области.