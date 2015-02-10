Работодатели обманули тюменцев со страховыми взносами на 9 млн рублей

Своевременность и полнота уплаты работодателем страховых взносов в ПФР — это залог достойной будущей пенсии сотрудника. В связи с этим специалисты территориальных органов ПФР по Тюменской области регулярно осуществляют выездные проверки плательщиков страховых взносов.
В 2014 году специалисты ПФР осуществили проверку 1 288 плательщиков страховых взносов, в том числе состоялось 60 внеплановых выездных проверок в связи с ликвидацией (реорганизацией) организаций и предприятий юга Тюменской области.
Цель такой проверки — контроль за соблюдением плательщиками страховых взносов законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании в части правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
В ходе проведенных выездных проверок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах у 35,6 % плательщиков страховых взносов из числа проверенных плательщиков. Работодатели неверно произвели исчисление страховых взносов, тем самым, нарушив пенсионные права своих работников, сообщают в отделении ПФР по Тюменской области.
В результате сумма доначислений составила более 12 миллионов рублей, в т.ч. страховых взносов — более 9 миллионов рублей, пеней — почти 2 миллиона рублей, штрафов — 1, 7 миллиона рублей. В 2015 году территориальные органы ПФР по Тюменской области планируют проверить 1 229 организаций и предприятий Тюменской области.
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