Обманутая владельцем кафе тюменка подала заявление в полицию

Обманутая работодателем тюменка Ольга Николаевна написала в полицию заявление по факту невыплаты ей зарплаты. В данном вопросе предстоит разбираться участковым. К самой пикетчице у правоохранительных органов претензий нет.
Как уже сообщал интернет-портал Nashgorod.ru, пенсионерка, приехавшая в Тюмень из Сургута, пытается заставить бывшего работодателя отдать ей зарплату за два месяца — 29 тысяч рублей. Женщина два дня стояла с плакатами в кафе, расположенном на территории торгового центра «Окей». В воскресенье сотрудники кафе только грозили пенсионерке полицией, а в понедельник все-таки вызвали сотрудников правоохранительных органов.
«Звонившая пояснила, что на просьбу покинуть кафе гражданка не отреагировала и ударила ее», — сообщали накануне в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Позднее там уточнили, что Ольга Николаевна съездила в отдел полиции № 1, дала объяснение и написала заявление по факту невыплаты ей зарплаты. «Заявление для дальнейшей работы передано в службу участковых уполномоченных. Работница кафе по факту причинения ей каких-либо телесных повреждений пока никаких заявлений в полицию не подавала», — отметили в городском управлении МВД.
Ольга Николаевна в телефонном разговоре с корреспондентом Nashgorod.ru подтвердила, что подала заявление в полицию. Она также рассказала, что после визита в отделение снова поехала в кафе. Там кроме администратора был и владелец заведения — Вадим Анатольевич Ш. Он забрал плакаты пенсионерки и отказался отдавать.
«Я хотела забрать свои личные вещи, которые оставались в кафе, но бывший работодатель не пустил и пригрозил, что если я зайду в подсобное помещение, он обвинит меня в воровстве», — сказала Ольга Николаевна.
Тюменка призналась, что для нее важно не столько вернуть деньги, сколько предупредить молодежь о нечестном предпринимателе. «Это богатый человек, у него много кафе — точки в торговых центрах и не только. Название фирмы постоянно меняется, людей трудоустраивают без договоров. Нас он использует как бесплатную рабочую силу», — говорит пенсионерка.
Ольга Николаевна не исключает, что обратится еще и в прокуратуру, однако не слишком верит, что ей там помогут: «Я ведь без договора работала, скажут, что сама виновата».
Фото Марии Нямцу