Обманутая владельцем кафе тюменка подала заявление в полицию

Тюменка призналась, что для нее важно не столько вернуть деньги, сколько предупредить молодежь о нечестном предпринимателе. «Это богатый человек, у него много кафе — точки в торговых центрах и не только. Название фирмы постоянно меняется, людей трудоустраивают без договоров. Нас он использует как бесплатную рабочую силу», — говорит пенсионерка.