«Лыжня России» по-тюменски» выбрала лучший девиз

С 26 января по 5 февраля среди жителей и гостей города Тюмени проводился конкурс на лучший девиз «Лыжни России» по-тюменски». Всего на конкурс было представлено около 30 вариантов, исполненных в различных жанрах: от скороговорки до рэпа.
Тремя авторами самых креативных девизов и обладателями призов от информационного партнера мероприятия, радиостанции «Авторадио в Тюмени», стали: семья Климовых, гостья из Заводоуковска Наталья Медведева и тюменка Ирина Воробьева.
Лучшими и наиболее призывными, по мнению конкурсной комиссии, признаны кричалки, придуманные Алексеем Климовым:
«„Быстрее, Выше, Сильнее“ — спортивная цель на века!
Тюмень на „Лыжне России“ стремится к ней сквозь года!»
«Эй, тюменцы, не робей! Собирайтесь поскорей!
Пусть увидит вся Россия, как лыжню мы покорили!»
«„Лыжня России“ — это праздник,
„Лыжня России“ — это класс!
Скорей тюменцы, все — на лыжи!
Унылость, хворь покинет вас!»
«Не раздумывай, не бойся,
Собирайся, не тужи!
В Тюмени на „Лыжне России“
Всю бодрость духа покажи!»
Как выяснилось, Климовы — не только творческая, но и очень спортивная семья. «Я очень люблю спорт, правда, не профессиональный, а массовый, точнее сказать физкультуру. Мы с семьей постоянно участвуем в различных спортивных мероприятиях: в соревнованиях „Дружная семья“, в „Лыжне России“ и других. Сыновья уже четвертый год довольно успешно занимаются спортивным ориентированием и на лыжах в том числе, что им, кстати, очень нравится. Когда я узнал о конкурсе, решил, почему бы не попробовать. Тем более, что иногда и сам песенки пишу, в творческих конкурсах участвую. А на лыжах катаюсь почти всю жизнь: в первый раз встал, как пошел в школу, с тех пор практически и не переставал», — поделился глава семейства. По словам Алексея не всегда хватает времени на досуг, но любимое занятие — это святое! «На следующие выходные поедем на Губернские игры, а вчера я на „Жемчужине Сибири“ бегал десятку. Победить не получилось, зато удовольствие получил колоссальное. В прошлом году здесь на „Лыжне России“ я бежал 10 км, вырваться в лидеры тоже не удалось — сложно тягаться с профессиональными спортсменами, ведь с нами бежал сам Гараничев! И, если бы кто-то его обошел, ему было бы стыдно за свою Олимпийскую медаль!».
Отметим, что с творчеством любителей активного образа жизни на тему «Лыжня России» по-тюменски» можно познакомиться в группе «ВКонтакте»: http://vk.com/lyzhnya_rossii_tyumen, сообщаеют организаторы конкурса — департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени и МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр».