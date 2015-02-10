«Лыжня России» по-тюменски» выбрала лучший девиз

Как выяснилось, Климовы — не только творческая, но и очень спортивная семья. «Я очень люблю спорт, правда, не профессиональный, а массовый, точнее сказать физкультуру. Мы с семьей постоянно участвуем в различных спортивных мероприятиях: в соревнованиях „Дружная семья“, в „Лыжне России“ и других. Сыновья уже четвертый год довольно успешно занимаются спортивным ориентированием и на лыжах в том числе, что им, кстати, очень нравится. Когда я узнал о конкурсе, решил, почему бы не попробовать. Тем более, что иногда и сам песенки пишу, в творческих конкурсах участвую. А на лыжах катаюсь почти всю жизнь: в первый раз встал, как пошел в школу, с тех пор практически и не переставал», — поделился глава семейства. По словам Алексея не всегда хватает времени на досуг, но любимое занятие — это святое! «На следующие выходные поедем на Губернские игры, а вчера я на „Жемчужине Сибири“ бегал десятку. Победить не получилось, зато удовольствие получил колоссальное. В прошлом году здесь на „Лыжне России“ я бежал 10 км, вырваться в лидеры тоже не удалось — сложно тягаться с профессиональными спортсменами, ведь с нами бежал сам Гараничев! И, если бы кто-то его обошел, ему было бы стыдно за свою Олимпийскую медаль!».