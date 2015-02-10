nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Лыжня России» по-тюменски» выбрала лучший девиз

10 февраля 2015, 12:00
С 26 января по 5 февраля среди жителей и гостей города Тюмени проводился конкурс на лучший девиз «Лыжни России» по-тюменски». Всего на конкурс было представлено около 30 вариантов, исполненных в различных жанрах: от скороговорки до рэпа.

С 26 января по 5 февраля среди жителей и гостей города Тюмени проводился конкурс на лучший девиз «Лыжни России» по-тюменски». Всего на конкурс было представлено около 30 вариантов, исполненных в различных жанрах: от скороговорки до рэпа.

Тремя авторами самых креативных девизов и обладателями призов от информационного партнера мероприятия, радиостанции «Авторадио в Тюмени», стали: семья Климовых, гостья из Заводоуковска Наталья Медведева и тюменка Ирина Воробьева.

Лучшими и наиболее призывными, по мнению конкурсной комиссии, признаны кричалки, придуманные Алексеем Климовым:

«„Быстрее, Выше, Сильнее“ — спортивная цель на века!

Тюмень на „Лыжне России“ стремится к ней сквозь года!»

«Эй, тюменцы, не робей! Собирайтесь поскорей!

Пусть увидит вся Россия, как лыжню мы покорили!»

«„Лыжня России“ — это праздник,

„Лыжня России“ — это класс!

Скорей тюменцы, все — на лыжи!

Унылость, хворь покинет вас!»

«Не раздумывай, не бойся,

Собирайся, не тужи!

В Тюмени на „Лыжне России“

Всю бодрость духа покажи!»

Как выяснилось, Климовы — не только творческая, но и очень спортивная семья. «Я очень люблю спорт, правда, не профессиональный, а массовый, точнее сказать физкультуру. Мы с семьей постоянно участвуем в различных спортивных мероприятиях: в соревнованиях „Дружная семья“, в „Лыжне России“ и других. Сыновья уже четвертый год довольно успешно занимаются спортивным ориентированием и на лыжах в том числе, что им, кстати, очень нравится. Когда я узнал о конкурсе, решил, почему бы не попробовать. Тем более, что иногда и сам песенки пишу, в творческих конкурсах участвую. А на лыжах катаюсь почти всю жизнь: в первый раз встал, как пошел в школу, с тех пор практически и не переставал», — поделился глава семейства. По словам Алексея не всегда хватает времени на досуг, но любимое занятие — это святое! «На следующие выходные поедем на Губернские игры, а вчера я на „Жемчужине Сибири“ бегал десятку. Победить не получилось, зато удовольствие получил колоссальное. В прошлом году здесь на „Лыжне России“ я бежал 10 км, вырваться в лидеры тоже не удалось — сложно тягаться с профессиональными спортсменами, ведь с нами бежал сам Гараничев! И, если бы кто-то его обошел, ему было бы стыдно за свою Олимпийскую медаль!».

Отметим, что с творчеством любителей активного образа жизни на тему «Лыжня России» по-тюменски» можно познакомиться в группе «ВКонтакте»: http://vk.com/lyzhnya_rossii_tyumen, сообщаеют организаторы конкурса — департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени и МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр».

#Новости#Лыжня России#Конкурсы#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25