nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

ГИБДД начнет оформлять аварии новым способом

10 февраля 2015, 10:43
МВД России разработало поправки в существующую систему учета ДТП. Документ находится в стадии общественного обсуждения на Едином портале размещения правовой информации.

В заполняемой инспекторами ГИБДД карточке ДТП появится поле для спутниковых координат места аварии — так полиция сможет выявлять места концентрации дорожно-транспортных происшествий. Госавтоинспекторам также нужно будет указать полосу движения, на которой произошла авария, а также направление движения пешеходов.

Нового оборудования для фиксации спутниковых координат не потребуется — почти все патрульные автомобили оснащены видеорегистраторами, отображающими эту информацию.

Кроме того, теперь будут учитываться прямые и косвенные нарушения, приведшие к аварии. К примеру, к первой из перечисленных категорий можно отнести превышение скорости или проезд на «красный», а ко второй — неразличимые дорожные знаки или разметка. При помощи новой информации ГИБДД будет проще анализировать причины аварийности.

Помимо прочего, инспекторы будут фиксировать данные о работе врачей и спасателей на месте ДТП, а также место и время смерти погибших в аварии (к примеру, в больнице или по пути к ней). Эта информация позволит ГИБДД принимать во внимание дополнительные факторы, позволяющие сократить смертность на дорогах.

Последним заметным нововведением станет отметка о месте сдачи экзамена на права водителем, попавшим в ДТП — так Госавтоинспекция намерена выявлять те подразделения, которые выдают удостоверения плохо подготовленным водителям.

#Новости#Автомобили#Транспорт#Маша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25