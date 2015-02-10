ГИБДД начнет оформлять аварии новым способом

В заполняемой инспекторами ГИБДД карточке ДТП появится поле для спутниковых координат места аварии — так полиция сможет выявлять места концентрации дорожно-транспортных происшествий. Госавтоинспекторам также нужно будет указать полосу движения, на которой произошла авария, а также направление движения пешеходов.
Нового оборудования для фиксации спутниковых координат не потребуется — почти все патрульные автомобили оснащены видеорегистраторами, отображающими эту информацию.
Кроме того, теперь будут учитываться прямые и косвенные нарушения, приведшие к аварии. К примеру, к первой из перечисленных категорий можно отнести превышение скорости или проезд на «красный», а ко второй — неразличимые дорожные знаки или разметка. При помощи новой информации ГИБДД будет проще анализировать причины аварийности.
Помимо прочего, инспекторы будут фиксировать данные о работе врачей и спасателей на месте ДТП, а также место и время смерти погибших в аварии (к примеру, в больнице или по пути к ней). Эта информация позволит ГИБДД принимать во внимание дополнительные факторы, позволяющие сократить смертность на дорогах.
Последним заметным нововведением станет отметка о месте сдачи экзамена на права водителем, попавшим в ДТП — так Госавтоинспекция намерена выявлять те подразделения, которые выдают удостоверения плохо подготовленным водителям.