ГИБДД начнет оформлять аварии новым способом

Помимо прочего, инспекторы будут фиксировать данные о работе врачей и спасателей на месте ДТП, а также место и время смерти погибших в аварии (к примеру, в больнице или по пути к ней). Эта информация позволит ГИБДД принимать во внимание дополнительные факторы, позволяющие сократить смертность на дорогах.