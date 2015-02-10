Экс-сотрудник автомойки украл у владельца Porsche сумку с пистолетом

В Тюмени пьяный экс-сотрудник автомойки украл из автомобиля Porsche Cayenne сумку с документами и пистолетом. Мужчину задержали по «горячим следам».
Сообщение о краже сумки из автомобиля Porsche Cayenne, оставленного на автомойке, поступило в отдел полиции № 3 в понедельник около 16.00. Выяснилось, что потерпевший поставил машину на мойке, а сам пошел в комнату отдыха. На заднем сиденье лежала сумка, в которой были документы и травматический пистолет.
«Через некоторое время в отдел полиции № 4 поступило сообщение о нахождении у подъезда мужчины в состоянии алкогольного опьянения. Прибывший на место экипаж патрульно-постовой службы обнаружил у 37-летнего безработного тюменца похищенные вещи, которые совпали по приметам с похищенными», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Было установлено, что задержанный является бывшим работником данной автомойки. Он пришел туда, но не обнаружил никого в помещении. Нетрезвый тюменец открыл стоящий автомобиль и взял первое, что попалось под руку, а затем ушел, чтобы продолжить выпивать. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).
На потерпевшего за нарушение правил ношения зарегистрированного оружия будет составлен административный протокол по ч. 4 ст. 20.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 500 до 2000 рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года.