Экс-сотрудник автомойки украл у владельца Porsche сумку с пистолетом

На потерпевшего за нарушение правил ношения зарегистрированного оружия будет составлен административный протокол по ч. 4 ст. 20.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 500 до 2000 рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года.