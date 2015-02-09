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Жизненно важные лекарства подорожали почти на 6% за январь

9 февраля 2015, 10:36
Цены на жизненно важные препараты повысились почти на 6% за январь, но Минздрав видит тенденцию к их снижению, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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Тюмень

Ранее первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян сообщал, что цены на лекарства в РФ повысились в январе 2015 года на 15%, при этом рост цен на жизненно важные лекарственные препараты составил около 4%.

«За январь цены повысились на жизненно важные препараты, ну примерно 5,6–5,9%. И за последнюю неделю мы видим тенденцию к снижению», — сказала Скворцова.

Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Дмитрий Медведев ранее заявил, что цены на лекарства, по экспертным оценкам, в РФ в 2015 году вырастут на 20%. При этом он констатировал, что в настоящее время уже зарегистрирован рост цен на лекарства, что, по его словам, отчасти связано с колебанием валютного курса, а отчасти — «просто со спекуляцией».

Фото: amlpageslubitel.mybb2.ru

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