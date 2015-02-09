Жизненно важные лекарства подорожали почти на 6% за январь

Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Дмитрий Медведев ранее заявил, что цены на лекарства, по экспертным оценкам, в РФ в 2015 году вырастут на 20%. При этом он констатировал, что в настоящее время уже зарегистрирован рост цен на лекарства, что, по его словам, отчасти связано с колебанием валютного курса, а отчасти — «просто со спекуляцией».