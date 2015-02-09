Ялуторовский комбинат открыл цех по выпуску творожной продукции

«Ялуторовский молочный комбинат — одно из самых крупных предприятий региона, поэтому ввод в эксплуатацию нового цеха — знаковое событие. Очень важно, что благодаря инвестициям компании Danone предприятие эффективно развивается», — подчеркнул губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Глава региона добавил, что правительство региона, оказывая господдержку производителям молока, сделает все необходимое для того, чтобы Ялуторовский молочный комбинат не испытывал недостатка в сырье.
Предприятие уже производит стерилизованные молоко и сливки, концентрированное молоко, пастеризованное молоко и творог. За счет использования современных технологий, обеспечивающих полную стерильность, продукция имеет длительные сроки хранения.
В скором будущем планируется выпуск творожных десертов «Даниссимо». Оборудование для этого установлено.
В целом модернизация производства рассчитана до 2016 года, сообщает Деловой портал правительства области. Производственные мощности завода после реконструкции увеличатся более чем на 40%, что позволит перерабатывать до 1000 тонн молока в сутки. В рамках модернизации появятся новые рабочие места. Уже приобретено оборудование, реконструированы, частично построены заново инженерные сети. В модернизацию производства Компания Danone инвестирует почти 3 млрд. рублей. В результате завод будет полностью соответствовать всем требованиям законодательства РФ, международным стандартам качества и экологической безопасности производства.