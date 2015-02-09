Ялуторовский комбинат открыл цех по выпуску творожной продукции

В целом модернизация производства рассчитана до 2016 года, сообщает Деловой портал правительства области. Производственные мощности завода после реконструкции увеличатся более чем на 40%, что позволит перерабатывать до 1000 тонн молока в сутки. В рамках модернизации появятся новые рабочие места. Уже приобретено оборудование, реконструированы, частично построены заново инженерные сети. В модернизацию производства Компания Danone инвестирует почти 3 млрд. рублей. В результате завод будет полностью соответствовать всем требованиям законодательства РФ, международным стандартам качества и экологической безопасности производства.