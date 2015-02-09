В регионе выросла просроченная задолженность по кредитам

Несмотря на влияние макроэкономических факторов, в отчетном году наблюдалась положительная динамика показателей кредитной активности и привлеченных средств в банковских структурах Тюменского региона.
Средства клиентов на счетах в кредитных организациях возросли за 2014 год на 9%, или на 73 млрд рублей, и превысили 892 млрд рублей.
Вклады населения увеличились на 10%, или 47 млрд рублей, и достигли 537 млрд рублей, при этом вклады в иностранной валюте возросли почти в 2 раза, а их удельный вес в общей сумме вкладов составил 26% (на 1 января 2014 г — 15%).
Задолженность по кредитам заемщиков области увеличилась на 23%, или на 258 млрд рублей, и составила 1361 млрд. рублей. Задолженность по кредитам юридических лиц возросла на 33% до 788 млрд. рублей, физических лиц — на 12%, до 573 млрд. рублей.
За отчетный год выдано 672 млрд. рублей кредитов юридическим лицам (включая индивидуальных предпринимателей) и 377 млрд. рублей — физическим.
Повышение ключевой ставки Банка России в декабре 2014 года до 17% вызвало рост ставок по кредитам и депозитам в коммерческих банках. Средневзвешенные процентные ставки по предоставленным краткосрочным кредитам (до 1 года) в рублях нефинансовым организациям увеличились за год на 4,9 процентных пункта, физическим лицам — на 3 п.п. и составили 16,3 и 17,7% ; по долгосрочным кредитам — на 1,9 и 0,6 п.п. и составили 13,4 и 15,3% соответственно.
Жителям Тюменской области, Ханты-Мансийского — Югры и Ямало-Ненецкого автономных округов предоставлено около 44 тыс. жилищных и ипотечных кредитов на сумму более 94 млрд. рублей, что по сумме на 9% больше, чем за 2013 год. По объему задолженности по жилищным и ипотечным кредитам (250 млрд. рублей на 1 января 2015 года) Тюменская область (с учетом ХМАО и ЯНАО) занимает 3 место в России после г. Москвы и Московской области.
Отмечен рост просроченной задолженности, ее доля в общей сумме кредитных вложений по кредитам юридических лиц возросла с 2,2% до 3,3%, физических лиц — с 2,6 до 3,7% (в целом по России — 4,6% и 5,9% соответственно).
Большинство региональных кредитных организаций осуществляют прибыльную деятельность. Совокупный финансовый результат за 2014 год составил 7,6 млрд рублей.
Наличный денежный оборот учреждений Банка России и кредитных организаций области возрос на 6% и превысил 2,9 трлн. рублей. В декабре 2014 года наблюдался повышенный спрос населения на наличные деньги. Объемы выдачи денежной наличности из касс расчетно-кассовых центров и кредитных организаций возросли почти на 30% в сравнении с декабрем 2013 года и на 76% по сравнению с ноябрем 2014 года. В целях бесперебойного насыщения платежного оборота наличными деньгами были совершены внеплановые доставки денежной наличности в расчетно-кассовые центры Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Заявки кредитных организаций и других клиентов на получение наличных денег удовлетворялись в полном объёме.
В условиях введения санкций против России со стороны ряда стран, повлекших ограничение доступа кредитных организаций к внешним финансовым рынкам, Банком России был предпринят ряд мер, направленных на расширение доступа кредитных организаций к системе рефинансирования Банка России. Для поддержания достаточного уровня ликвидности в 2014 году кредитным организациям Тюменского региона предоставлено обеспеченных кредитов на сумму 565,6 млрд рублей (в 1,7 раза больше, чем в 2013 году), из них 438 млрд рублей — расчетные внутридневные кредиты. В то же время, значительный объем средств кредитные организации аккумулируют на корреспондентских и депозитных счетах Банка России. За год региональные банки разместили в депозиты Банка России более 813 млрд рублей. Об этом сообщает Отделение по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.
Фото: notenter.ucoz.ru