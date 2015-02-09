В регионе выросла просроченная задолженность по кредитам

В условиях введения санкций против России со стороны ряда стран, повлекших ограничение доступа кредитных организаций к внешним финансовым рынкам, Банком России был предпринят ряд мер, направленных на расширение доступа кредитных организаций к системе рефинансирования Банка России. Для поддержания достаточного уровня ликвидности в 2014 году кредитным организациям Тюменского региона предоставлено обеспеченных кредитов на сумму 565,6 млрд рублей (в 1,7 раза больше, чем в 2013 году), из них 438 млрд рублей — расчетные внутридневные кредиты. В то же время, значительный объем средств кредитные организации аккумулируют на корреспондентских и депозитных счетах Банка России. За год региональные банки разместили в депозиты Банка России более 813 млрд рублей. Об этом сообщает Отделение по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.