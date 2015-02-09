Тюменцы устраивают незаконные свалки снега

Уборка снега — это сложный и трудоемкий процесс, в котором задействованы все, начиная от частных лиц и заканчивая крупными компаниями. Обязанность каждого — содержать в порядке принадлежащую ему территорию.
Подрядные организации убирают места общего пользования: автомобильные дороги, межквартальные проезды, парки, скверы. За текущим содержанием дворов следят управляющие компании и ТСЖ. Входные группы, парковки, прилегающая территория хозяйствующих субъектов — зона ответственности предпринимателей.
Работу коммунальных служб неустанно контролируют квартальные имущественных комплексов и специалисты управ административных округов. При этом снег должен вывозиться на специальные снежные полигоны. Если лица, ответственные за содержание территории, не исполняют требования или систематически нарушают порядок уборки, предусмотренный Правилами благоустройства территории города Тюмени, то в их отношении возбуждается дело об административном правонарушении, за которое предусмотрен штраф в размере от 5 000 до 100 000 рублей.
Так, на прошлой неделе был оштрафован один из субподрядчиков, вывозивший убранный с улиц Чаплина, Рабочей, Колхозной снег и складировавший его на земельном участке в Восточном округе Тюмени, в лесном массиве за садоводческими обществами на границе с ж.р. Патрушева.
«Это вопиющий случай в нашей практике, — комментирует начальник отдела имущественных комплексов и санитарного надзора МКУ „Служба заказчика по благоустройству ВАО“ Ольга Офицерова. — Такого количества снега, кроме как на снежном полигоне, мы не видели нигде. Это практически целый снежный полигон! По лесам у нас квартальные рейды не совершают, и мы могли бы не узнать об этой несанкционированной свалке, если бы неравнодушные жители не зафиксировали нарушение, не нашли на сайте наш телефон и не сообщили об увиденном. По номеру машины, выгружавшей снег, мы установили владельца — юридическое лицо, вышли на директора, пригласили его на составление протокола и оштрафовали. Кроме того, мы видим, что тут и экология нарушена, деревья и грунт повреждены, поэтому направили в департамент недропользования и экологии и департамент лесного комплекса Тюменской области обращения. Полигоны принимают снег за деньги, а те, кто создает подобные несанкционированные свалки, преследуют свою финансовую выгоду, не задумываясь о последствиях для экологии города».
Сообщить о подобных несанкционированных свалках снега (и мусора) может каждый тюменец. Для этого достаточно пройти по ссылке: http://www.tyumen-city.ru/dom/?mod=text&id=5 (портал «Тюмень — наш дом», раздел «Зеленая линия»), или обратиться в управу того административного округа, на территории которого замечено подобное нарушение, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.
Фото: http://zeleneet.com