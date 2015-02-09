Тюменцы устраивают незаконные свалки снега

«Это вопиющий случай в нашей практике, — комментирует начальник отдела имущественных комплексов и санитарного надзора МКУ „Служба заказчика по благоустройству ВАО“ Ольга Офицерова. — Такого количества снега, кроме как на снежном полигоне, мы не видели нигде. Это практически целый снежный полигон! По лесам у нас квартальные рейды не совершают, и мы могли бы не узнать об этой несанкционированной свалке, если бы неравнодушные жители не зафиксировали нарушение, не нашли на сайте наш телефон и не сообщили об увиденном. По номеру машины, выгружавшей снег, мы установили владельца — юридическое лицо, вышли на директора, пригласили его на составление протокола и оштрафовали. Кроме того, мы видим, что тут и экология нарушена, деревья и грунт повреждены, поэтому направили в департамент недропользования и экологии и департамент лесного комплекса Тюменской области обращения. Полигоны принимают снег за деньги, а те, кто создает подобные несанкционированные свалки, преследуют свою финансовую выгоду, не задумываясь о последствиях для экологии города».