Тюменский бизнес просит Правительство РФ упростить налогообложение

Также Лариса Невидайло передала Министерству экономического развития перечень предложений от тюменского бизнес-сообщества. В частности, наши предприниматели говорят о необходимости увеличения размера дохода для определения возможности применения упрощенной системы налогообложения. Кроме этого, в качестве поддерживающей меры предлагается снижение нагрузки по НДС для организаций, занимающихся производством до 10–13%. «Эта мера является прямой поддержкой ответственного производителя, поскольку не только снизит налоговую нагрузку, но и повысит конкурентоспособность производимых товаров по сравнению с зарубежными аналогами, т. к. непосредственно влияет на стоимость конечного продукта», — отмечает тюменский бизнес-омбудсмен. Также предпринимательство просит о необходимости сокращении объемов отчетности, освобождении от уплаты налога на прибыль сумм, получаемых в форме государственной поддержки, временном снижении ставок по страховым взносам. Кроме этого, тюменский бизнес-омбудсмен представила на суд свои идеи относительно возможного механизма проведения амнистии для незаконных предпринимательских объектов, который позволяет «отсечь» от этой возможности злостных нарушителей градостроительных регламентов.