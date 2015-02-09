Тюменский бизнес просит Правительство РФ упростить налогообложение

По словам Алексея Улюкаева, при прохождении непростого периода для российской экономики именно малый и средний бизнес может сгладить негативные процессы в сфере занятости населения, обеспечить социальную адаптацию работников, высвобождающихся с крупных предприятий, а также сформировать новые рыночные ниши и точки экономического роста. «Мы постарались максимально реализовать поддержку МСП в антикризисном плане», — подчеркнул министр, однако собравшиеся члены бизнес сообщества, обсуждая антикризисный план деятельности Правительства в части поддержки МСП, заметили, что остаются проблемы, которые нуждаются в проработке. Среди них увеличившаяся нагрузка на бизнес, возросшие налоговые ставки, контрольно-надзорные и административные барьеры и т.д.
Участники дискуссии пришли к выводу, что при реализации антикризисных мер безусловным приоритетом должно стать возрождение интереса к предпринимательской деятельности. При этом необходимо не только оказать помощь в становлении новому поколению предпринимателей, но и создать возможности для развития стабильных малых и средних компаний, превратить их в точки обновления экономики, приблизив к ним имеющиеся государственные ресурсы.
В качестве мер поддержки МСП представители сообществ отметили необходимость обеспечения компаний к доступу на новые рынки, предложили создать новую модель государственной поддержки инвестиционных проектов, расширить возможности по работе системы гарантий и поручительств в сфере торговли, ввести мораторий на проверки, приостановить действие федеральных законов, вводящих избыточные сборы.
«Один из таких законопроектов, который освободил бы малое и среднее предпринимательство от необходимости оплачивать услуги фирм, проводящих специальную оценку труда, уже полгода лежит в Государственной Думе», — заметила тюменский бизнес-омбусдмен.
Также Лариса Невидайло передала Министерству экономического развития перечень предложений от тюменского бизнес-сообщества. В частности, наши предприниматели говорят о необходимости увеличения размера дохода для определения возможности применения упрощенной системы налогообложения. Кроме этого, в качестве поддерживающей меры предлагается снижение нагрузки по НДС для организаций, занимающихся производством до 10–13%. «Эта мера является прямой поддержкой ответственного производителя, поскольку не только снизит налоговую нагрузку, но и повысит конкурентоспособность производимых товаров по сравнению с зарубежными аналогами, т. к. непосредственно влияет на стоимость конечного продукта», — отмечает тюменский бизнес-омбудсмен. Также предпринимательство просит о необходимости сокращении объемов отчетности, освобождении от уплаты налога на прибыль сумм, получаемых в форме государственной поддержки, временном снижении ставок по страховым взносам. Кроме этого, тюменский бизнес-омбудсмен представила на суд свои идеи относительно возможного механизма проведения амнистии для незаконных предпринимательских объектов, который позволяет «отсечь» от этой возможности злостных нарушителей градостроительных регламентов.