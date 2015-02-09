Тюменские рыбаки будут рыбачить по-новому

Дело в том, что порой своими действиями обычные рыбаки наносят хозяйствам невосполнимый урон. «Нас не беспокоит вопрос количества выловленной любителями рыбы. Просто есть определенное время в году, когда рыбачить нежелательно — это нерестовый период. Маточные стада, которые мы покупаем и рассаживаем по нашим водоемам, очень дорогие. Рыбак-любитель не отличает матку от самца или какой-либо другой рыбы, он вылавливает все подряд. В Европе, например, есть такое правило: когда рыбак-любитель выходит на платную рыбалку, ему в руки дается мерник, линейка, меньше и больше которой он не имеет права вылавливать. Рыбу, не соответствующую размеру, он выпускает: под мерник не попадает либо не выросшая еще рыба, в которой одна кость, либо уже самка, которая собирается дать потомство, произвести десятки тысяч подобных себе особей. У нас, к сожалению, таких правил нет, и из-за этого рыбаки-любители наносят нам большой ущерб. Если самка отнерестилась, то ее вылов можно пережить. А если она полна икры, то мы теряем десятки тысяч головастиков, из которых могло бы получиться целое стадо точно такой же рыбы», — пояснил президент «Оцелота».
В связи с этим Руслан Цицкиев высказал пожелание по совершенствованию или дополнению Закона об аквакультуре в отношении компаний, которые занимаются товарным рыбоводством на водных объектах: «У нас в стране существуют ограничения по вылову культивированной рыбы, но нет запрета на вылов рыбы аборигенной. Между тем, получается так, что если мы находимся на конкретном участке и на протяжении нескольких лет культивируем этот водоем, то аборигенной рыбы там уже просто не остается — мы ее пересаживаем, досаживаем, это уже другая рыба. Мы понимаем рыбаков-любителей и их желание приходить на более оживленные водоемы, и поскольку законодательство рыбаков-любителей сейчас защищает, а заглядывать в корзину каждому мы не можем, нам бы хотелось получить от правительства РФ более подробного изложения наших прав и прав рыбаков-любителей на водоемах, в развитие которых мы вкладываем деньги».
Фото: http://rusfish.tomsk.ru