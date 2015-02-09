Тюменские рыбаки будут рыбачить по-новому

Дело в том, что порой своими действиями обычные рыбаки наносят хозяйствам невосполнимый урон. «Нас не беспокоит вопрос количества выловленной любителями рыбы. Просто есть определенное время в году, когда рыбачить нежелательно — это нерестовый период. Маточные стада, которые мы покупаем и рассаживаем по нашим водоемам, очень дорогие. Рыбак-любитель не отличает матку от самца или какой-либо другой рыбы, он вылавливает все подряд. В Европе, например, есть такое правило: когда рыбак-любитель выходит на платную рыбалку, ему в руки дается мерник, линейка, меньше и больше которой он не имеет права вылавливать. Рыбу, не соответствующую размеру, он выпускает: под мерник не попадает либо не выросшая еще рыба, в которой одна кость, либо уже самка, которая собирается дать потомство, произвести десятки тысяч подобных себе особей. У нас, к сожалению, таких правил нет, и из-за этого рыбаки-любители наносят нам большой ущерб. Если самка отнерестилась, то ее вылов можно пережить. А если она полна икры, то мы теряем десятки тысяч головастиков, из которых могло бы получиться целое стадо точно такой же рыбы», — пояснил президент «Оцелота».