Тюмень стала «говорящим городом»

В настоящее время в Тюменской области проживает около 4,6 тыс. инвалидов по зрению, из них 1,6 тыс. — в г. Тюмени. С декабря 2014 года в Центральном административном округе Тюмени, в котором проживает большее количество слепых и слабовидящих горожан, работает пилотный проект «Говорящий город».

Сюжет Тюмень