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Тюмень стала «говорящим городом»

9 февраля 2015, 13:41
В настоящее время в Тюменской области проживает около 4,6 тыс. инвалидов по зрению, из них 1,6 тыс. — в г. Тюмени. С декабря 2014 года в Центральном административном округе Тюмени, в котором проживает большее количество слепых и слабовидящих горожан, работает пилотный проект «Говорящий город».
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Тюмень

Для незрячих людей реализация программы «Говорящий город» — это, в первую очередь, возможность самостоятельно передвигаться и свободно ориентироваться в пространстве.

На 25 зданиях организаций — участников проекта — размещены звуковые маяки информаторов, которые подсказывают правильное направление движения и становятся навигатором для слепых пешеходов. Также в систему «Говорящий город» входят абонентские устройства, звуковые оповещатели со светозвуковым маяком, кнопки вызова персонала, извещатели персонала, говорящие таблички и пр.

Всего в рамках проекта специальным оборудованием за счет собственных средств организаций оснащены 25 зданий, в том числе Тюменская областная специальная библиотека для слепых, областной офтальмологический диспансер, Тюменский драматический театр, городская поликлиника № 4, аптека № 201, ТРЦ «Гудвин», почтовое отделение № 48, Тюменский государственный цирк, Областной центр реабилитации инвалидов, дворец искусств «Пионер» и другие. Звуковыми маяками также оснащены две автобусные остановки на ул. Холодильной и два автобуса маршрута № 1.

Проект «Говорящий город» реализован Тюменской областной организацией ВОС при финансовой поддержке департамента социального развития Тюменской области и участии социально значимых учреждений. Всего на реализацию проекта затрачено около 1,2 млн рублей.

Фото: http://mywishlist.ru

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