Тюмень стала «говорящим городом»

Для незрячих людей реализация программы «Говорящий город» — это, в первую очередь, возможность самостоятельно передвигаться и свободно ориентироваться в пространстве.
На 25 зданиях организаций — участников проекта — размещены звуковые маяки информаторов, которые подсказывают правильное направление движения и становятся навигатором для слепых пешеходов. Также в систему «Говорящий город» входят абонентские устройства, звуковые оповещатели со светозвуковым маяком, кнопки вызова персонала, извещатели персонала, говорящие таблички и пр.
Всего в рамках проекта специальным оборудованием за счет собственных средств организаций оснащены 25 зданий, в том числе Тюменская областная специальная библиотека для слепых, областной офтальмологический диспансер, Тюменский драматический театр, городская поликлиника № 4, аптека № 201, ТРЦ «Гудвин», почтовое отделение № 48, Тюменский государственный цирк, Областной центр реабилитации инвалидов, дворец искусств «Пионер» и другие. Звуковыми маяками также оснащены две автобусные остановки на ул. Холодильной и два автобуса маршрута № 1.
Проект «Говорящий город» реализован Тюменской областной организацией ВОС при финансовой поддержке департамента социального развития Тюменской области и участии социально значимых учреждений. Всего на реализацию проекта затрачено около 1,2 млн рублей.
Фото: http://mywishlist.ru