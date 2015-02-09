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Родственники сбитой студентки ищут очевидцев ДТП на Широтной

9 февраля 2015, 14:23
Родственники 19-летней девушки Эли разыскивают очевидцев ДТП, невольным участником которого стала в субботу, 7 февраля, студентка ТюмГМА. Девушка была сбита на пешеходном переходе автомобилем Chevrolet Spark.

Как рассказала порталу nashgorod.ru сестра пострадавшей, Альбина, около 17:40, когда девушка переходила дорогу по пешеходному переходу по улице Широтной, возле дома № 43, ее сбила иномарка, «мчавшаяся» по крайнему, третьему ряду. По словам пострадавшей, на переходе ее пропустил автобус, а также автомобиль, двигавшийся во втором ряду. «Сначала не могла понять, пропускают ли меня во втором ряду, но потом машина остановилась и я побежала, дальше не помню ничего… Очнулась спустя 20 минут, в чувства привели сотрудники «Скорой помощи», — вспоминает Эля.

Родственники девушки уже нашли одного свидетеля происшествия. По его словам, водитель Chevrolet Spark должен был заметить не только пешеходный переход, но и остановившиеся перед ним автомобили, однако не принял никаких мер. По мнению мужчины, наезд произошел на скорости 60 км/ч или даже более. «Удар был такой силы, что ее отбросило метров на двадцать, она перелетела через машину, которая тормозила еще несколько метров. У меня всё до сих пор перед глазами, это просто ужас», — рассказывает мужчина.

По данным областной Госавтоинспекции, за рулем Chevrolet находилась 25-летняя девушка. Ее водительский стаж более трех лет. В результате столкновения студентка получила сотрясение головного мозга, ушибы, а также переломы правой ключицы и левой подвздошной кости. «Встанет ли она на ноги и когда это произойдёт, неизвестно, — рассказывает Альбина, сестра Эли.

Тюменцев, ставших свидетелями данного происшествия, а также располагающих записями видеорегистраторов с момента аварии, просят позвонить Альфие Рафаиловне, маме пострадавшей, по номеру: 8-922-411-92-55.

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