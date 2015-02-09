Родственники сбитой студентки ищут очевидцев ДТП на Широтной

Родственники девушки уже нашли одного свидетеля происшествия. По его словам, водитель Chevrolet Spark должен был заметить не только пешеходный переход, но и остановившиеся перед ним автомобили, однако не принял никаких мер. По мнению мужчины, наезд произошел на скорости 60 км/ч или даже более. «Удар был такой силы, что ее отбросило метров на двадцать, она перелетела через машину, которая тормозила еще несколько метров. У меня всё до сих пор перед глазами, это просто ужас», — рассказывает мужчина.