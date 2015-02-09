Полиция и родные ищут тюменца Александра Медведева

В свою очередь родственники молодого человека не прекращают поисков и просят неравнодушных тюменцев о помощи. «Если кто вдруг увидит его или его автомобиль, просьба сообщить мне или в любое отделение полиции. Просто поглядывайте ваши дворы, я большего не прошу, вдруг где-то стоит», — пишет брат Александра. Телефоны для связи: 8-982-920-68-67 или 02.