Полиция и родные ищут тюменца Александра Медведева

Информация о безвестном исчезновении Александра Медведева появилась на популярном тюменском автофоруме, а также в социальных сетях. Как сообщает брат пропавшего тюменца, 6 февраля Александр уехал на своем автомобиле — темно-серой Toyota Corolla (госномер: O341AO 186, на заднем стекле реклама такси). Был одет в темно-серый пуховик, светло-серую шапку с черными полосками, синие джинсы и зимние черные ботинки. При себе у Александра были документы, подтверждающие личность.
В последний раз его видели в тот же день в районе дома 114 по улице Щербакова. Телефон молодого человека выключен.
В пресс-службе УМВД по г. Тюмени подтвердили, что родные Александра подали в отдел полиции № 6 заявление о пропаже. «Информация передана в отдел уголовного розыска», — уточнили в полиции.
В свою очередь родственники молодого человека не прекращают поисков и просят неравнодушных тюменцев о помощи. «Если кто вдруг увидит его или его автомобиль, просьба сообщить мне или в любое отделение полиции. Просто поглядывайте ваши дворы, я большего не прошу, вдруг где-то стоит», — пишет брат Александра. Телефоны для связи: 8-982-920-68-67 или 02.