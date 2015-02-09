Ограбил курьера, чтобы бесплатно поесть суши

«Как выяснили в отделе полиции, компания молодых людей приехала из Ялуторовска в гости в Тюмень. Заказав японскую кухню, они дожидались курьера в машине. Безработный 25-летний подозреваемый пошел за заказом, но, не рассчитавшись, отобрал пакет у доставщика и скрылся вместе с приятелями. Друзья пояснили, что были уверены в том, что заказ их товарищ оплатил», — рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.