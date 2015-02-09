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Ограбил курьера, чтобы бесплатно поесть суши

9 февраля 2015, 14:54
В Тюмени молодой человек ограбил доставщика блюд японской кухни. Парень попросту выхватил у курьера свой заказ и скрылся на машине, не заплатив.
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Тюмень

В Тюмени молодой человек ограбил доставщика блюд японской кухни. Парень попросту выхватил у курьера свой заказ и скрылся на машине, не заплатив.

Сообщение о совершенном преступлении поступило на телефон оператора «02» вчера около трех часов ночи. Потерпевший запомнил номер автомобиля, на котором уехал злоумышленник. Ориентировка была передана комплексным силам полиции, и через некоторое время сотрудники ГИБДД остановили разыскиваемую машину на выезде из города.

«Как выяснили в отделе полиции, компания молодых людей приехала из Ялуторовска в гости в Тюмень. Заказав японскую кухню, они дожидались курьера в машине. Безработный 25-летний подозреваемый пошел за заказом, но, не рассчитавшись, отобрал пакет у доставщика и скрылся вместе с приятелями. Друзья пояснили, что были уверены в том, что заказ их товарищ оплатил», — рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Фото с сайта phototimes.ru

#Новости#Грабеж#Тюмень#Таня#Происшествия
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