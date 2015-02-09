Обманутая работодателем тюменка устроила одиночный пикет в «Окее»

«Не выплатили зарплату за два месяца — ноябрь и декабрь, это 29 тысяч рублей. А 5 января меня выгнали с работы, причем в грубой форме. Никаких договоров не было, трудовую книжку у меня не спрашивали — это, как я сейчас понимаю, и к лучшему. За полгода, пока я работала, выгнали таким же образом троих — тоже без зарплаты. У этого предпринимателя сеть кафе и везде так: поток молодежи, которой не платят зарплату», — рассказывает Ольга Николаевна.