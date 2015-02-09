Обманутая работодателем тюменка устроила одиночный пикет в «Окее»

Ольге Николаевне 54 года, она пенсионерка, приехавшая в Тюмень из Сургута. В кафе, расположенном на территории торгового центра, она проработала полгода, но заплатили только за четыре месяца.
«Не выплатили зарплату за два месяца — ноябрь и декабрь, это 29 тысяч рублей. А 5 января меня выгнали с работы, причем в грубой форме. Никаких договоров не было, трудовую книжку у меня не спрашивали — это, как я сейчас понимаю, и к лучшему. За полгода, пока я работала, выгнали таким же образом троих — тоже без зарплаты. У этого предпринимателя сеть кафе и везде так: поток молодежи, которой не платят зарплату», — рассказывает Ольга Николаевна.
Посетители «Окея» не проходят мимо пенсионерки, останавливаются и фотографируют. Зато сотрудники кафе не в восторге от инициативы бывшей коллеги. Накануне Ольга Николаевна говорила, что сотрудница кафе пригрозила ей полицией. «Я столько унижений претерпела, что уже все равно», — храбрится пикетчица.
Как стало только что известно корреспонденту Nashgorod.ru, женщине все-таки придется побывать в полиции. Сегодня Ольга Николаевна вновь пришла в «Окей» с плакатами. «Кто-то из работников кафе вызвал сотрудников полиции. Звонившая пояснила, что на просьбу покинуть кафе гражданка не отреагировала и ударила ее. Экипаж комплексных сил полиции выехал по указанному адресу, будут выясняться все обстоятельства», — рассказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени. Некоторое время назад Ольга Николаевна сообщила, что ее везут в отдел полиции № 1.