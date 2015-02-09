На трассе Екатеринбург — Тюмень погиб 50-летний мужчина

В результате ДТП 50-летний владелец Daewoo от полученных травм скончался на месте, 33-летний владелец BMW, водительский стаж которого 15 лет, серьезных травм не получил, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.
В настоящий момент разбором ДТП занимается следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить, чье именно нарушение в виде выезда на встречную полосу стало причиной трагедии.
Еще четыре человека пострадали тем же утром в Белозерском районе. По предварительным данным, около 07.40 часов на 11 км автодороги Курган — Тюмень, житель Кетовского района 1964 года рождения, управляя автомобилем Toyota Vitz, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и допустил столкновение с неустановленным грузовым автомобилем, водитель которого с места происшествия скрылся.
В результате ДТП четыре пассажира автомобиля получили телесные повреждения. Сотрудники полиции в настоящее время проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности водителя грузового автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняются.