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На трассе Екатеринбург — Тюмень погиб 50-летний мужчина

9 февраля 2015, 10:47
Трагическое ДТП произошло утром в воскресенье, 8 февраля, недалеко от Талицы. В семь часов утра на 216 км автодороги Екатеринбург — Тюмень произошло столкновение BMW Х5 и Daewoo Nexia.

В результате ДТП 50-летний владелец Daewoo от полученных травм скончался на месте, 33-летний владелец BMW, водительский стаж которого 15 лет, серьезных травм не получил, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

В настоящий момент разбором ДТП занимается следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить, чье именно нарушение в виде выезда на встречную полосу стало причиной трагедии.

Еще четыре человека пострадали тем же утром в Белозерском районе. По предварительным данным, около 07.40 часов на 11 км автодороги Курган — Тюмень, житель Кетовского района 1964 года рождения, управляя автомобилем Toyota Vitz, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и допустил столкновение с неустановленным грузовым автомобилем, водитель которого с места происшествия скрылся.

В результате ДТП четыре пассажира автомобиля получили телесные повреждения. Сотрудники полиции в настоящее время проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности водителя грузового автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняются.

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