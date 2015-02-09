На трассе Екатеринбург — Тюмень погиб 50-летний мужчина

Еще четыре человека пострадали тем же утром в Белозерском районе. По предварительным данным, около 07.40 часов на 11 км автодороги Курган — Тюмень, житель Кетовского района 1964 года рождения, управляя автомобилем Toyota Vitz, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и допустил столкновение с неустановленным грузовым автомобилем, водитель которого с места происшествия скрылся.