На сахар, яйца и капусту собираются ограничить цены

Правительство имеет право устанавливать предельные цены на социально значимые продукты питания первой необходимости на срок не более 90 дней. Для этого цены на тот или иной товар должны вырасти не менее чем на 30%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету «Известия».
«Относительно роста цен на товарные группы социально значимых товаров — сахар, капусту белокочанную, яйца куриные — в настоящее время Минэкономразвития осуществляет сбор и анализ необходимой информации для принятия решения. При этом ограничения не могут длиться более 90 дней и устанавливаться чаще одного раза в год», — заявила помощник министра экономического развития Елена Лашкина.
Она пояснила, что анализ показал рост цен на гречку более чем на 30% в ноябре—декабре почти во всех регионах, при этом причиной стало повышение цен производителей и оптовых поставщиков. Лашкина добавила, что в декабре в МЭР уже думали о введении максимальной цены на гречку, но отказались от этой идеи из-за угрозы дефицита.
Ранее управление лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области сообщало, что торговая наценка на социально значимые товары не превышает 15%. Увеличение стоимости хлеба связано с повышением закупочной цены, а подорожание овощной продукции — сезонное. Разница в цене на капусту и картофель в течение года может быть в два раза и более. В целом же проценты роста несущественные и все они укладываются в сезонные колебания.
Отметим, потребительские цены в России в последние месяцы бьют многолетние рекорды. Инфляция в январе 2015 года составила 3,9% — установив новый максимум с 1999 года. При этом в годовом выражении рост потребительских цен в январе ускорился до 15% против 11,4% по итогам 2014 года. А продовольственная инфляция в январе в месячном выражении в полтора раза превысила общую, составив 5,7%, по сравнению с январем 2014 года продукты питания подорожали на 20,7%.
Вице-премьер Аркадий Дворкович в начале февраля заявил, что правительство обсуждает ограничение торговой наценки на социально значимые товары, а также расширение полномочий ФАС при реализации закона о торговле. Премьер Дмитрий Медведев позднее сообщил, что власти России пока не намерены переходить к регулированию цен на потребительском рынке, но будут следить за ситуацией. Премьер напомнил, что механизм регулирования цен по наиболее чувствительным группам товаров был разработан еще в 2010 году, но практически не использовался.
Фото: barometer.kg