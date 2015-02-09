На сахар, яйца и капусту собираются ограничить цены

Вице-премьер Аркадий Дворкович в начале февраля заявил, что правительство обсуждает ограничение торговой наценки на социально значимые товары, а также расширение полномочий ФАС при реализации закона о торговле. Премьер Дмитрий Медведев позднее сообщил, что власти России пока не намерены переходить к регулированию цен на потребительском рынке, но будут следить за ситуацией. Премьер напомнил, что механизм регулирования цен по наиболее чувствительным группам товаров был разработан еще в 2010 году, но практически не использовался.