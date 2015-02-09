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На озере Алебашево прошел 4 этап «Зимнего спринта»

9 февраля 2015, 17:10
8 февраля, в воскресенье, на трассе озера Алебашево состоялся 4 этап Чемпионата по фигурному вождению автомобиля «Зимний спринт — 2014–2015». В мероприятии приняли участие 39 пилотов Тюмени, Ялуторовска и Кургана.

8 февраля, в воскресенье, на трассе озера Алебашево состоялся 4 этап Чемпионата по фигурному вождению автомобиля «Зимний спринт — 2014–2015». В мероприятии приняли участие 39 пилотов из Тюмени, Ялуторовска и Кургана.

Трасса проложена по льду замерзшего озера, что позволило участникам показать свои навыки вождения на ледовом покрытии, показывая и совершенствуя мастерство управления на льду, что немаловажно в условиях зимы и на улицах города.

Как отмечают пилоты данного мероприятия: «В такой воскресный день, есть возможность с пользой провести время, познакомиться с новыми людьми, получить массу позитивных впечатлений, адреналина. Посетив Зимний спринт, если тебя „зацепит“ можно дальше продолжать участвовать в профессиональном автоспорте»

Командой-победителем соревнований стала команда БТР (Бешенные Табуретки Рейсинг), лучшее время четвертого этапа показал Михаил Волков — 02:48,73. С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте «Тюменского автоспорта»

Последний этап в этом зимнем сезоне состоится на трассе «Субару-Мирай», 22 февраля.

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