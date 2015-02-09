На озере Алебашево прошел 4 этап «Зимнего спринта»

Как отмечают пилоты данного мероприятия: «В такой воскресный день, есть возможность с пользой провести время, познакомиться с новыми людьми, получить массу позитивных впечатлений, адреналина. Посетив Зимний спринт, если тебя „зацепит“ можно дальше продолжать участвовать в профессиональном автоспорте»