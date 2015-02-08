Танцы с помпонами и акробатика: в Тюмени прошли соревнования по черлидингу

Но самое интересное началось перед церемонией награждения, когда старшие ребята убирали маты с площадки, а на помощь им пришли младшие команды. Конечно, больше мешали, чем помогали, но всем было весело. Все это сопровождалось громкими криками и заливистым смехом. В это же время старших участников чемпионата обступили девочки из средней возрастной категории, которым тоже хотелось попробовать себя в партнерских стантах.