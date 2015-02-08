Танцы с помпонами и акробатика: в Тюмени прошли соревнования по черлидингу

30 команд соревновались в трех возрастных категориях: мальчики и девочки, юниоры, мужчины и женщины.
Участники чемпионата выступили в двух номинациях. Первая — «чир-данс» — это танцевальная программа с использованием пируетов, прыжков и шпагатов, обязательно использование помпонов, но запрещены кричалки и акробатика. Вторая — «чир»/«чир-микс» — включает в себя акробатические элементы, поддержки, станты, пирамиды, прыжки, кричалки. В «чире» участвуют только девушки, в «чир-миксе» — и девушки, и юноши.
В этом году Федерация черлидинга России внесла изменения в регламент проведения официальных соревнований. Например, больше не существует понятия «обязательный элемент программы» и отменены границы площадки, заступы за которые еще в прошлом сезоне наказывались штрафными баллами.
Красивые подтянутые девушки и юноши, поражающие воображение костюмы и невероятно красивые акробатические элементы — все это можно было увидеть в СК «Прибой». Все команды показали очень хорошие результаты, ребята смогли сделать из своих выступлений настоящее шоу. Самые младшие участники чемпионата старались не отставать от старших товарищей и тоже выполняли сложные пируэты.
Под руководством чемпиона России Дениса Добровольского тюменские команды отлично подготовились и показали очень высокий уровень на домашних соревнованиях.
Но самое интересное началось перед церемонией награждения, когда старшие ребята убирали маты с площадки, а на помощь им пришли младшие команды. Конечно, больше мешали, чем помогали, но всем было весело. Все это сопровождалось громкими криками и заливистым смехом. В это же время старших участников чемпионата обступили девочки из средней возрастной категории, которым тоже хотелось попробовать себя в партнерских стантах.
Результаты соревнований:
Номинация: ЧИР (Юниоры/Юниорки) победитель Дельта(г. Тюмень).
Номинация: ЧИР МИКС (мужчина/женщины) FUNKY BEAST(г. Тюмень).
Номинация: ЧИР ДАНС ФРИСТАЙЛ (Мужчины/женщины) 1 место Чери (г. Омск ДЮЦ «Смена») 2 место Альфа (г. Тюмень) 3 место Инфинити (г. Челябинск, школа черлидинга «Стар Лайт»).
Номинация: ЧИР ДАНС ФРИСТАЙЛ (Юниоры/юниорки) 1 место Дабл драйв (г. Челябинск, школа черлидинга «Стар Лайт») 2 место Fresh (г. Челябинск, школа черлидинга «Стар Лайт») 3 место Формула -V (г. Ханты-Мансийск, «Спортивный клуб «Титул»).
Номинация: ЧИР ДАНС ФРИСТАЙЛ (мальчики/девочки) 1 место Мастер (г. Озерск, Челябинская область) 2 место Шпильки (г. Омск ДЮЦ «Смена») 3 место Мадагаскар (г. Тюмень).
Номинация: ЧИР/ ЧИР МИКС (мальчики/девочки) 1 место Мастер (г. Озерск, Челябинская область) 2 место Гризли (г. Омск ДЮЦ «Смена») 3 место Соболята (г. Тюмень).
Номинация: Групповые станты (мужчина/женщины) 1 место Craft-2 (г. Курган) 2 место Beavers (г. Нижний Тагил) 3 место Craft-1 (г. Курган).
Номинация: Групповые станты (юниоры/юниорки) 1 место Beavers-junior (г. Нижний Тагил) 2 место Beavers-junior-1 (г. Нижний Тагил) 3 место Beavers-junior-2 (г. Нижний Тагил).
Номинация: Партнерские станты (мужчина/женщины) 1 место Феномен-А (г. Екатеринбург) 2 место Craft-1 (г. Курган) 3 место Craft-2 (г. Курган).
Надежда Парилова
Видео Сергея Шарапова