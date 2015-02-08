«Рубин» в гостях уступил «Ижстали»

«По самоотдаче и настрою претензий к команде у меня нет. Чего, к сожалению, нельзя сказать о качестве игры. Опять хромала реализация. Одной шайбы для победы недостаточно. Том более, когда твой соперник такой мобильный и боевой, как „Ижсталь“. В высшей лиге команды подтянулись. Результат практически любого матча непредсказуем. Фаворитов попросту нет. Раньше нас можно было к ним отнести, а сейчас мы занимаем то место, какое занимаем. Теперь надо цепляться за победу в нескольких оставшихся матчах», — цитирует сайт «Рубина» главного тренера тюменского клуба Мисхата Фахрутдинова.