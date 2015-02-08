«Рубин» в гостях уступил «Ижстали»

Как сообщает официальный сайт «Рубина», хозяева начали матч очень активно и к середине первого периода открыли счет — отличился Денис Иванов. Рубиновцы взбодрились и принялись оказывать давление в чужой зоне. Гол в ворота подопечных Андрея Разина назревал, однако наступательный порыв тюменцев остановила сирена на перерыв.
Второй период начался в спокойном русле. На 25-й минуте рубиновцы остались в меньшинстве, выстояли, но вскоре пропустили вторую шайбу, проиграв борьбу у ворот. Точку в комбинации «Ижстали» поставил Антон Кочуров. Как и в предыдущем отрезке, после гола в свои ворота тюменская команда заиграла энергичнее, но на этот раз добилась цели. На флажке периода капитан «Рубина» Сергей Розин произвел дальний бросок, и Денис Сандер сократил отставание, изменив направление движения шайбы.
В заключительном отрезке тюменцы предприняли все усилия для того, чтобы спасти матч. В свою очередь, пытаясь удержать в руках три очка, ижевцы придерживались тактики мелкого фола и порой переходили к откровенной грубости. В итоге травму получил нападающий «Рубина» Кирилл Лебедев.
«По самоотдаче и настрою претензий к команде у меня нет. Чего, к сожалению, нельзя сказать о качестве игры. Опять хромала реализация. Одной шайбы для победы недостаточно. Том более, когда твой соперник такой мобильный и боевой, как „Ижсталь“. В высшей лиге команды подтянулись. Результат практически любого матча непредсказуем. Фаворитов попросту нет. Раньше нас можно было к ним отнести, а сейчас мы занимаем то место, какое занимаем. Теперь надо цепляться за победу в нескольких оставшихся матчах», — цитирует сайт «Рубина» главного тренера тюменского клуба Мисхата Фахрутдинова.
Отметим, что после двух поражений «Рубин» опустился на 13 место турнирной таблицы ВХЛ.
Фото с сайта агентства «Тюменская арена»