Россияне стали покупать меньше авиабилетов

«В январе снижение уровня продаж авиабилетов оказалось не настолько критичным как мы предполагали, и составило всего 20% от уровня прошлого года. Связанно это, на наш взгляд, с тем, что в январе, после резких декабрьских колебаний курса рубля наступило некоторая стабилизация, произошла психологическая адаптация к новым экономическим реалиям», — цитирует РИА Новости генерального директора авиабилетного агентства Pososhok Кирилл Фаминский.