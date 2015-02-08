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Россияне стали покупать меньше авиабилетов

8 февраля 2015, 14:08
Россияне стали меньше летать. По сравнению с прошлым годом продажи авиабилетов в январе 2015 года упали на 20–30%.

Россияне стали меньше летать. По сравнению с прошлым годом продажи авиабилетов в январе 2015 года упали на 20–30%.

«В январе снижение уровня продаж авиабилетов оказалось не настолько критичным как мы предполагали, и составило всего 20% от уровня прошлого года. Связанно это, на наш взгляд, с тем, что в январе, после резких декабрьских колебаний курса рубля наступило некоторая стабилизация, произошла психологическая адаптация к новым экономическим реалиям», — цитирует РИА Новости генерального директора авиабилетного агентства Pososhok Кирилл Фаминский.

По словам эксперта, незначительно вырос уровень внутренних перелетов. Это связано с сокращением покупок билетов на международные рейсы. Соотношение сегментов внутренних и международных рейсов составило 50 на 50.При этом пассажиры стараются покупать авиабилеты ближе к дате вылета и, по мнению Фаминского, такая ситуация будет наблюдаться на протяжении всего 2015 года.

Другой собеседник РИА Новости — руководитель комитета по транспорту Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин — отметил, что по сравнению с прошлым годом продажи авиабилетов пали на 30%. «Но есть направления, где продажи выросли. Речь идет о Египте и Турции», — добавил эксперт.

#Новости#Россия#Авиация#Таня#Общество
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