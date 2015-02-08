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Налоговые инспекторы напоминают соседям о долгах

8 февраля 2015, 15:32
В январе в ИФНС России по г. Тюмени № 1 стартовала акция «Мой сосед — налоговый инспектор». Жильцы168 многоквартирных домов города получат информацию о сумме долга по имущественным налогам.
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Тюмень

«Роль вручантов примерили на себя налоговые инспекторы, проживающие в этих домах. По состоянию на 2 февраля квитанции с суммой долга вручены 525 жителям 24 многоквартирных домов», — сообщает сайт ФНС России.

Там отмечается, что необходимость проведения подобной акции возникла после того, как стало известно, что многие плательщики так и не исполнили свою обязанность по уплате налога на имущество за 2013 год.

Инспекторы напоминают, что на неоплаченную сумму налога начисляется пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. В случае игнорирования требования об уплате налога инспекция будет вынуждена обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании налога.

#Новости#Налоговая служба#Тюмень#Таня#Общество
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