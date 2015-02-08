Налоговые инспекторы напоминают соседям о долгах

«Роль вручантов примерили на себя налоговые инспекторы, проживающие в этих домах. По состоянию на 2 февраля квитанции с суммой долга вручены 525 жителям 24 многоквартирных домов», — сообщает сайт ФНС России.
Там отмечается, что необходимость проведения подобной акции возникла после того, как стало известно, что многие плательщики так и не исполнили свою обязанность по уплате налога на имущество за 2013 год.
Инспекторы напоминают, что на неоплаченную сумму налога начисляется пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. В случае игнорирования требования об уплате налога инспекция будет вынуждена обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании налога.