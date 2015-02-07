Бездомных собак отловят на Моторостроителей, Широтной и Парковой

Отловленные животные помещаются в пункт временного содержания, расположенный по адресу: ул. Кедровая, 113 (телефон 22-58-58). Здесь бездомная собака получит необходимое лечение, пройдет вакцинацию и стерилизацию. Если вы потеряли своего питомца или хотите взять нового, то можете посмотреть информацию о всех животных, находящихся в пункте временного содержания по ул. Кедровой, 133, на сайте www.gav.tyumen-city.ru, сообщает департамент городского хозяйства администрации города Тюмени.