Второй за неделю: еще один тюменец выбросился из окна

Отметим, что это уже второе за неделю произошедшее в Тюмени самоубийство. В воскресенье, 1 февраля, молодой человек покончил с собой, прыгнув с балкона восьмого этажа. Как выяснилось, непосредственно перед самоубийством он поссорился с девушкой.