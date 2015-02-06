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Второй за неделю: еще один тюменец выбросился из окна

6 февраля 2015, 11:46
В Тюмени произошел еще один трагический случай. Из окна дома, расположенного на улице 50 лет Октября выпал мужчина. Он погиб.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени произошел еще один трагический случай. Из окна дома, расположенного на улице 50 лет Октября выпал мужчина. Он погиб.

Это произошло накануне, 5 февраля, около 13.00. Взрослый тюменец погиб, упав из окна с высоты седьмого этажа. Как рассказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, на место выезжала следственно-оперативная группа. По предварительной версии, мужчина совершил самоубийство.

Отметим, что это уже второе за неделю произошедшее в Тюмени самоубийство. В воскресенье, 1 февраля, молодой человек покончил с собой, прыгнув с балкона восьмого этажа. Как выяснилось, непосредственно перед самоубийством он поссорился с девушкой.

#Новости#Самоубийства#Тюмень#Таня#Происшествия
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